Grüne Jugend wählt neuen Vorstand!

2022 wird die Jugendorganisation einen 6-Punkte-Plan für ein grünes Österreich erarbeiten.

Wien (OTS) - Unter dem Motto „Die Zukunft gehört uns“ hat am Sonntag in St. Gilgen am Wolfgangsee der Bundeskongress der Grünen Jugend stattgefunden. Dort wurde ein neuer Vorstand gewählt und mit einem Jahresplan die Weichen für das kommende Jahr gelegt.

„Mit über 120 Teilnehmer*innen hatten wir heute den größten Bundeskongress in Präsenz in unserer Geschichte“, ist Bundessprecherin Monika Messner erfreut. Die 22-jährige Tirolerin ist am Bundeskongress für ein weiteres Jahr gewählt worden und bildet gemeinsam mit Jaafar Bambouk (23) aus Wien das neue Sprecher*innen-Duo der Grünen Jugend.

Außerdem in den Bundesvorstand gewählt wurden Aaron Wölfling als politischer Geschäftsführer, Sebastian Schubert als Finanzreferent sowie Leah Birnbaumer und Marlene Mickla als weitere Vorstandsmitglieder.

In den nächsten Monaten wird die Jugendorganisation der Grünen eine Vision einer grünen Zukunft erarbeiten. „Wir Grüne haben eine historische Aufgabe. Wir müssen die Klimakrise bekämpfen und Alternativen anbieten“, ist Bambouk überzeugt. „Es gibt immer eine Alternative, und die müssen wir Grüne auch öffentlich kommunizieren.“

Die Grüne Jugend will im kommenden Jahr einen 6-Punkte-Plan für ein grünes Österreich erstellen. „Wir haben die Wahl, demokratisch zu entscheiden, wie Österreich 2030 aussehen wird. Wofür wir als Grüne Jugend stehen, dafür müssen wir öffentlich werben, denn dann ist eine grüne Zukunft möglich“, so Messner abschließend.

Rückfragen & Kontakt:

Monika Messner

monika.messner @ gruene-jugend.at

+43 677 64041729