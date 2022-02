Lkw-Kettenpflicht nach wie vor auf der L 175 von Trattenbach bis zur Landesgrenze

Kältepole in Niederösterreich sind Gaming und Groß Gerungs mit -11 Grad

St. Pölten (OTS) - Die Fahrbahnen der Landesstraßen L und B in Niederösterreich sind am heutigen Montag überwiegend trocken. In den höheren Lagen ab etwa 600 Metern Seehöhe und an exponierten Stellen im Wald-, Most- und Industrieviertel muss abschnittsweise auch mit gestreuten Schneefahrbahnen gerechnet werden.

Für Fahrzeuge ab 7,5 Tonnen besteht aktuell Kettenpflicht auf der L 175 von Trattenbach bis zur Landesgrenze. Die Temperaturen beliefen sich heute am Morgen zwischen -11 Grad in Gaming und Groß Gerungs und +2 Grad in Laa an der Thaya und Neunkirchen.

Nähere Informationen beim Amt der NÖ Landesregierung, NÖ Straßendienst unter 02742/9005-60268 und E-Mail winterdienststelle @ noel.gv.at.

