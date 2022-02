VelaLabs - Laboranalysepartner für Pharma und Biotech - feiert 15jähriges Jubiläum

Vom Management-Buyout zum internationalen Player

Wien (OTS) - VelaLabs unterstützt Biotech- und Pharmaunternehmen während des gesamten Arzneimittelentwicklungsprozesses mit Laboranalysedienstleistungen und Expertise in der maßgeschneiderten Methodenentwicklung.

15 Jahre kundenorientierte Weiterentwicklung

VelaLabs wurde Ende 2006 als "Vela pharmazeutische Entwicklung und Laboranalytik GmbH" als Management-Buy-Out des ehemaligen Novartis-Spin-offs Ingeneon gegründet. Der Fokus lag von Beginn an auf der Charakterisierung von Biologika.

Direkt nach der Gründung, im Jahr 2007, wurde VelaLabs GMP-zertifiziert (Good Manufacturing Practice) und implementierte 2009 die GCLP-Regeln (Good Clinical Practice), um die Analyse klinischer Studienproben durchführen zu können. VelaLabs ist seit 2018 bei der FDA (Federal Drug Association) registriert und verfügt seit 2020 über eine GLP-Zertifizierung (Good Laboratory Practice).

Im Jahr 2016 erwarb die Tentamus Group – international aufgestellt mit mehr als 90 Laborunternehmen in 23 Ländern – VelaLabs.

Das Team umfasst heute mehr als 80 Mitarbeiter, die in vier Laborgruppen organisiert sind und von einem Quality-Team unterstützt werden.

2020 wurde das Labor für Betriebshygiene (LABH) übernommen und so das Serviceportfolio um das gesamte mikrobiologische Leistungsspektrum erweitert und ein neuer Reinraum ermöglicht Sterilitätsprüfungen nach GMP-Vorschriften.

Darüber hinaus bietet VelaLabs GxP konforme Lagermöglichkeiten für Langzeitstabilitätsstudien und verfügt über eine nachgewiesene Erfolgsbilanz in der Probenanalyse für klinische und nicht-klinische Studien.

Im Jahr 2021 wurde innerhalb des bestehenden Gebäudes, das mit Laboren im Erdgeschoss ausgestattet ist, weitere Büros im ersten Stock integriert sowie der zweite Stock erworben und renoviert.

Heute ist VelaLabs ein international tätiges Auftragslabor und innovativer Partner für Pharma- und Biotech-Unternehmen.

VelaLabs Vision für die Zukunft

Die Mitglieder der Geschäftsführung, bestehend aus Klaus Hajszan, Head of Quality and Test Site Manager, Albert Lauss, Head of Operations, und Markus Roucka, Chief Business Development Officer, erläutern ihre Vision für die Zukunft: "Wir werden unser analytisches Portfolio unter Berücksichtigung der Kundenbedürfnisse stetig erweitern und legen besonderen Wert auf die Digitalisierung und weitere Investitionen in Nachhaltigkeit. Durch die Digitalisierung können wir unsere Prozesse effizienter machen und die freigewordenen zeitlichen Kapazitäten zur Lösungsentwicklung der analytischen Anforderungen unserer Kunden sowie der kontinuierlichen Weiterbildung unserer Mitarbeiter einsetzen. Zu unseren Nachhaltigkeitsaktivitäten zählen unter anderem die Reduzierung von Laborabfällen und dem Energieverbrauch, um unseren ökologischen Fußabdruck zu minimieren.

Darüber hinaus werden wir in den kommenden Jahren unsere analytischen Dienstleistungen auf Zelltherapien ausweiten und auch den engen Austausch mit Forschungsexperten und Kunden fortsetzen, um neue analytische Dienstleistungen Hand in Hand mit neuen Anforderungen zu initiieren und einzuführen.

Unsere Kunden und Mitarbeiter haben diese Entwicklungen erst möglich gemacht. Deshalb nutzen wir die Gelegenheit, um ihnen für ihre Loyalität, ihr Vertrauen und ihre Leidenschaft zu danken. Ohne unsere hochqualifizierten und motivierten Kollegen wäre es nicht möglich gewesen, alle Systeme im Betrieb zu implementieren, zu verbessern und das Geschäft in den letzten Jahren so erfolgreich auszubauen."

