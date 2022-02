NEIN zur EU-Taxonomie-Verordnung

Protestkundgebung: 17. Februar 2022 um 10.00 Uhr ORT: Gegenüber dem Haus der Europäischen Union (Wipplingerstraße 34, 1010 Wien), rechts von der Börse/Nebenfahrbahn.

Wien (OTS) - Die EU-Taxonomie-Verordnung leitet Finanzströme in die fossile und Atomindustrie, entzieht so Milliarden der Steuerzahler*innen für die Bekämpfung der Klimakatastrophe und die Erreichung der EU-Klimaziele. Warum erklärt die EU Atom für „grün“? Weil Atomstrom das teure, tödliche Nebenprodukt von Atomrüstung und Krieg ist und genau das verschleiert werden soll! Atomstrom ist kein Klimaretter. Kein Geld für die Atomindustrie aus Österreich! Raus aus EURATOM und IAEA !

PROTESTNOTE, Unterstützer*innen:

www.atomgegner.at/wp-content/uploads/2022/02/AUFRUF_17-2-22_end.pdf

REDNERiNNEN u.a.: Dr. Klaus Renolder (IPPNW), Lena Schilling (JR), Andreas Schütz (SWÖ/F4F-Linz), Wilfried Leisch (GGAE), Wr. Plattform Atomkraftfrei; Soli-Statements: Prof. Dr. Helga Komp-Kolb, Elke Kahr. Angefragt: BM Leonore Gewessler, BA, Stadtrat und CNFE-Präsident Mag. Jürgen Czernohorsky.

Eine Übergabe der Protestnote an die Vertretung der EU-Kommission in Österreich und an das Verbindungsbüro des EU-Parlaments in Österreich ist vorgesehen.



Rückfragen & Kontakt:

Wilfried Leisch

Gewerkschafter*innen gegen Atomenergie und Krieg (GGAE)

ggae @ gmx.at * www.atomgegner.at * 0650 830 7 830