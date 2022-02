Vierteiliger „ORF III Themenmontag“ fragt im neuen „Supermarkt-Check Österreich: Was taugen Rabattaktionen?“

Außerdem: „MERYN am Montag: Schwindel – Ihre Fragen“

Wien (OTS) - Der „ORF III Themenmontag“ am 14. Februar 2022 beschäftigt sich mit der Preisgestaltung in Supermärkten. Die Frage, wo man am preiswertesten einkaufen kann, lässt sich am besten anhand eines Streifzugs durch die unterschiedlichen Supermarktketten beantworten – von Hofer oder Lidl über Spar bis hin zu den REWE-Konzern-Vertretern Billa oder Penny. Zu Beginn steht die Neuproduktion „Supermarkt-Check Österreich: Was taugen Rabattaktionen?“ auf dem Programm.

Im Vorabend beschäftigt sich „MERYN am Montag“ um 18.45 Uhr mit dem Thema Schwindel. Weshalb tritt Schwindel mit zunehmendem Alter häufiger auf? Wie sollte man reagieren, wenn man einen Schwindelanfall erleidet, und welche neuen Behandlungsmethoden gibt es für wiederkehrenden Schwindel? Dazu begrüßt ORF-Gesundheitsexperte Siegfried Meryn den Neurologen Christian Eggers vom Kepler Universitätsklinikum Linz.

Im Hauptabend geht der „Supermarkt-Check Österreich“ von Dorit Muzicant folgender Frage nach: „Was taugen Rabattaktionen?“ (20.15 Uhr). Zahlreiche Aktionen und Lockangebote machen das Bild für die Konsumentinnen und Konsumenten unübersichtlich. Die einzelnen Marken gehen unterschiedliche Wege: Manche locken mit Dauertiefstpreisen auf gewisse Produktgruppen, andere setzen auf Rabattaktionen. Dabei gibt es jedoch einen beliebten Trick: Preise werden über Wochen hinweg langsam angehoben, um dann in einer groß angekündigten Aktion wieder auf den Ursprungspreis zurückzufallen. Nur wer die Preisentwicklung wirklich über den ganzen Zeitraum hinweg verfolgt, erkennt, wo man sparen kann und wo nicht. Und: Wer für eine Rabattaktion eine Filiale betritt, kauft zudem in der Regel auch nicht rabattierte Waren ein. Die wirkliche Ersparnis hält sich dann auf den ganzen Einkauf gerechnet meistens in Grenzen.

Um 21.05 Uhr prüft „Supermarkt Discounter – wer kann’s am besten?“ das Angebot von Supermärkten wie Hofer, Lidl, Penny oder Spar in Österreich. Danach folgen „Aldi oder Lidl – Der große Einkaufscheck mit Nelson Müller“ (21.55 Uhr) sowie „Der REWE-Check“ (22.45 Uhr).

