FPÖ-Angerer: Corona-Psychoterror gegen unsere Jugend in den Schulferien

Regierung verbietet ohne jede wissenschaftliche Evidenz Freizeitspaß

Klagenfurt (OTS) - „Viele Kärntner Jugendliche erleben ab heute traurige Semesterferien: Keine Erholung beim Schifahren, beim Eislaufen oder beim Tennis in der Halle, weil die Regierung dies Ungeimpften und geimpften Ungeimpften (abgelaufener Grüner Pass) ohne jede wissenschaftliche Evidenz weiter verbietet. Die 2 G-Regelung, dass nur Geimpfte oder Genesene auf die Schipiste, aufs Eis oder in die Tennishalle dürfen, grenzt Tausende weiter aus“, stellt der Kärntner FPÖ-Landesparteichef NRAbg. Erwin Angerer fest.

Es fehle für diese Zwangsmaßnahmen jede wissenschaftliche Evidenz. „Längst liegen Gutachten über die Rechtswidrigkeit dieser Einschränkungen beim Schifahren vor. Aber ÖVP und Grüne wollen junge Menschen so lange wie möglich weiter schikanieren“, fürchtet Angerer.

Man könne das nur mehr als Psychoterror gegen unsere Jugend bezeichnen. „Ich wundere mich, dass LH Peter Kaiser und Jugendreferentin Sara Schaar dazu schweigen und die Zwangsmaßnahmen mittragen. Ihre Behauptungen, dass ihnen die Kärntner Jugend am Herzen liegt, strafen sie damit Lügen“, so Angerer.

Er verweist darauf, dass im Nachbarland Italien Schifahren längst auch mit einem negativen Test möglich sei. „Nur in Kärnten und Österreich werden Ungeimpfte im Freizeitbereich weiter diskriminiert. So gesehen brauche man sich nicht wundern, dass die Zahl psychisch kranker Jugendlicher in einem solchen von der Regierung geschaffenen Umfeld permanenter Diskriminierung zunehmen.

„Auch die Universität Klagenfurt treibt diese Ausgrenzung weiter auf die Spitze“, warnt FPÖ-Bildungssprecherin LAbg. Elisabeth Dieringer-Granza. Mit Hinweis aufs Impfpflichtgesetz erkenne die Uni ab 1. März alle Impfbefreiungsatteste nicht mehr an. Die Betroffenen brauchen Bestätigungen von Amts- oder Epidemieärzten. „Da es aber unmöglich ist, rechtzeitig Termine bei diesen Ärzten zu bekommen, schließt die Universität Klagenfurt ab März alle Ungeimpften und geimpften Ungeimpften (abgelaufene Grüne Pässe) vom Studienbetrieb aus“, erläutert Dieringer. Das wird viele Studenten dazu bewegen, von der Uni Klagenfurt zu flüchten und an eine Universität zu gehen, an welcher es keinen Corona-Psychoterror gibt“, fürchtet sie und rätselt abschließend, warum SPÖ-Bildungsreferent LH Peter Kaiser dies schweigend hinnimmt.

