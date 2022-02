SUPER BOWL LVI am Sonntag um 22:45 Uhr live auf PULS 4 & PULS 24

Der große Showdown um die Vince Lombardi Trophy um 22:45 Uhr live auf PULS 4 & PULS 24. Romy-nominierte Kult-Kommentatoren Walter Reiterer und Michael Eschlböck berichten live.

Wien (OTS) - Eine spektakuläre 102. NFL Saison neigt sich ihrem großen Höhepunkt zu. Der Showdown um die Vince Lombardi Trophy findet am Sonntag im 2020 neu eröffneten SoFi Stadium in Inglewood, Kalifornien, statt, wenn die Cincinnati Bengals auf die Los Angeles Rams treffen. Vor den Toren von Los Angeles wird der Super Bowl LVI Champion gekürt und PULS 4 & PULS 24 liefern das größte Einzelsportereignis der Welt live um 22:45 Uhr in die heimischen Wohnzimmer. Die Bengals gehen als Außenseiter in die Partie, konnten sich jedoch schon im Conference Finale gegen die favorisierten Kansas City Chiefs durchsetzen und für eine Überraschung sorgen.



Die Bengals rund um Jungstar-Quarterback Joe Burrow und Rookie-Star-Receiver Ja’Marr Chase fordern die Los Angeles Rams in ihrem Heimstadion, dem SoFi Stadium, heraus. Rams Quarterback-Routinier Matthew Stafford freut sich gleich im ersten Jahr bei seinem neuen Team, das mit Stars wie Odell Beckham Jr., Cooper Kupp, Von Miller und Aaron Donald besetzt ist, über den Super Bowl Einzug. Die Rams gewannen im Jahr 2000 Super Bowl XXXIV als St. Louis Rams, für die Bengals wäre es der erste Gewinn der Vince Lombardi Trophy.



Umfassende Football-Kompetenz mit Kultstatus



Zum Super Bowl begrüßt Moderator Phillip Hajszan im Studio die hochkarätige Expertenrunde Pasha Asiladab, Chris Calaycay und Bojan Savicevic, die die Zuseher:innen durch die Super Bowl Nacht begleiten werden. Kommentiert wird das Spiel vom Kult-Kommentatoren-Duo Walter Reiterer und Michael Eschlböck auf PULS 4 und PULS 24, das in diesem Jahr wieder für die "Kurier Romy 2022" - diesmal in der Kategorie Sport - nominiert ist. Walter Reiterer über das große Highlight: "Ich freue mich auf den Super Bowl, wo die jungen, wilden Bengals auf den Favorit Rams treffen und der Underdog mithalten und vielleicht die Überraschung schaffen kann." Michael Eschlböck über das Spektakel zum krönenden Abschluss der Saison: "Super Bowl 56 wird ein Super Bowl der Superlative. Vor den Toren Hollywoods treffen die Sport-Stars auf die Stars aus Musik, Film und Wirtschaft beim größten Einzelsportereignis der Welt. Sieger werden die Zuschauer sein, es wird ein geiles Gesamterlebnis." Weiters werden in der Sendung die österreichischen NFL-Hoffnungsträger Sandro Platzgummer, Bernhard Seikovits und Leonel Misangumukini Thema sein sowie Bernhard Raimann, der im NFL Draft Ende April für die große Sensation sorgen kann und in Runde 1 gedraftet werden könnte.



Unser Team vor Ort in Los Angeles sind Mario Hochgerner und Julian Kurzwernhart. Sie berichten schon die ganze Woche vom Super Bowl und fangen die Stimmung rund um das Event in Hollywood und Los Angeles ein. Das große Highlight, neben dem Spektakel auf dem Spielfeld, ist die traditionelle Super Bowl Halftime Show. Innerhalb von Minuten verwandelt sich der grüne Rasen in eine fulminante Konzertbühne. Dieses Jahr wird den Rap-Superstars Dr. Dre, Snoop Dogg, Kendrick Lamar und Eminem sowie R&B- Queen Mary J. Blige diese Ehre zuteil. Alles live auf PULS 4 & PULS 24 im TV und in der kostenlosen Streaming-App ZAPPN.



Am Sonntag, den 13. Februar, um 22:45 Uhr live auf PULS 4 & PULS 24:

Super Bowl LVI aus dem SoFi Stadium in Inglewood, Kalifornien



Die National Football League live auf PULS 4 und PULS 24 sowie im PULS 24 Livestream, auf ZAPPN und auf puls24.at

