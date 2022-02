„IM ZENTRUM“: Am Wendepunkt – ist das Ende der Pandemie in Sicht?

Am 13. Februar um 22.10 Uhr in ORF 2

Wien (OTS) - Zwei Jahre nach Beginn der Corona-Pandemie macht sich die Hoffnung breit, das Schlimmste überstanden zu haben. Die Zahl der Neuinfektionen mit dem Coronavirus ist zwar weltweit hoch, aber rückläufig und die Omikron-Variante führt zu weniger schweren Erkrankungen als die Vorgängervariante Delta. An einem Wendepunkt scheint auch die Corona-Politik in Österreich angelangt zu sein: Die Regierung hebt etliche Beschränkungen auf, das Testregime wird in seiner jetzigen Form immer stärker angezweifelt und die soeben beschlossene Impfpflicht wird von einigen Landeshauptleuten schon wieder in Frage gestellt. Wird die Impfpflicht möglicherweise nie umgesetzt werden? Sind weitere Lockerungsschritte sinnvoll oder könnten neue Virus-Varianten die Hoffnung auf ein Ende der Pandemie zunichtemachen? Wie entspannt ist die Lage in den Spitälern tatsächlich? Und wie kann eine pandemiemüde Bevölkerung Maßnahmen weiter mittragen? Darüber diskutieren am Sonntag, dem 13. Februar 2022, um 22.10 Uhr in ORF 2 bei Claudia Reiterer „IM ZENTRUM“:

Peter Kaiser

Landeshauptmann Kärnten, SPÖ

Rudolf Anschober

Ehem. Gesundheitsminister, Die Grünen

Barbara Friesenecker

Intensivmedizinerin und Medizinethikerin, Medizinische Universität Innsbruck

Gerald Gartlehner

Epidemiologe, Donau-Universität Krems

Rückfragen & Kontakt:

http://presse.ORF.at