ORF-„Pressestunde“ mit Dr. Margarete Schramböck, Bundesministerin für Digitalisierung und Wirtschaftsstandort, ÖVP

Am 13. Februar um 11.05 Uhr in ORF 2

Wien (OTS) - Die Auswirkungen der Pandemie und weltweite Teuerungen bringen die Wirtschaft unter Druck. Die Inflationsrate dürfte im Jänner bei 5,1 Prozent liegen, vor allem die Preise für Energie sind gewaltig gestiegen. Der Konflikt zwischen der Ukraine und Russland verdeutlicht die Abhängigkeit von russischem Erdgas. Wie kann Österreich insgesamt unabhängiger von Importen werden? Kann sich die Wirtschaftsministerin weitere Sanktionen gegen Russland vorstellen? Kommen die Lockerungen der Corona-Maßnahmen für Unternehmen und Tourismusbetriebe rechtzeitig? Wie steht sie zu einer Impfpflicht am Arbeitsplatz? Was tun gegen den Fachkräftemangel in vielen Bereichen? Und wie bewertet sie die jüngsten Veröffentlichungen in der Chat-Affäre und den kommenden Untersuchungsausschuss?

Die Fragen in der „Pressestunde“ am Sonntag, dem 13. Februar 2022, um 11.05 Uhr in ORF 2 stellen:

Hanna Kordik

„Die Presse“

und

Christoph Varga

ORF

Rückfragen & Kontakt:

http://presse.ORF.at