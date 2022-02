FPÖ – Kickl: Diese Bundesregierung macht sich von Tag zu Tag lächerlicher

Freiheitstag sofort! Skiurlaub des Kanzlers darf kein Grund für eine Verzögerung sein

Wien (OTS) - „Diese Bundesregierung macht ich von Tag zu Tag lächerlicher!“ So kommentierte heute FPÖ-Bundesparteiobmann Klubobmann NAbg. Herbert Kickl auf die durchgesickerte Ankündigung eines „Öffnungsgipfels“ in der kommenden Woche inklusive der Aussicht auf einen „Freedom Day“, wie es in den Medien heißt. „Seit Jahresbeginn ist es auf der ganzen Welt zu beobachten, dass die Omikron-Mutation keinerlei Gefahr für die Gesundheitsversorgung darstellt. Unzählige Länder haben daher schon vor Wochen damit begonnen, ihren Bürgern wieder alle Grund- und Freiheitsrechte zurückzugeben. Nur die schwarz-grüne Bundesregierung verschließt die Augen vor der Realität und zieht die sinnlosen Corona-Maßnahmen derart in die Länge, dass auch die Semesterferien für die Wirtschaft zum großen Teil ins Wasser fallen. Das muss ein Ende haben. Der Freiheitstag inklusive Abschaffung der Impfpflicht gehört sofort umgesetzt!“, forderte Herbert Kickl.

Kickl hat nichts dagegen, dass der Kanzler mit seiner Familie auf Skiurlaub fährt. Es sei allerdings nicht einzusehen, dass deshalb längst überfällige Entscheidungen in der Corona-Politik verschoben werden. „Ich verstehe, dass Nehammer nach den beinahe täglich an die Öffentlichkeit kommenden ÖVP-Chats auch wieder einmal ein positives Erlebnis wie das Verkünden des Endes der Corona-Maßnahmen genießen möchte. Es ist aber nicht einzusehen, dass die Menschen deshalb auch nur eine Sekunde länger als nötig schikaniert werden“, forderte der FPÖ-Klubobmann die sofortige Bekanntgabe der erlösenden Botschaft für die Menschen. Das Abwarten der für kommenden Mittwoch angekündigten Videokonferenz mit den Landeshauptleuten sei dafür nicht notwendig. „Man sollte bei diesem Termin jedoch das Ende des Impfpflicht-Gesetzes besprechen. So wie es aussieht, sind die Befürworter für den Impfzwang mittlerweile deutlich in der Minderheit“, ergänzte Kickl.

