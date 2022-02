OÖVP und FPÖ treffen sich morgen zu Regierungsklausur in Linz

Im Fokus: Gewinnung von Fachkräften, Transformation der Industrie und konsequente Umsetzung des Regierungsprogramms

Linz (OTS) - Morgen, Samstag, treffen sich die Regierungsspitzen von OÖVP und FPÖ zu einer gemeinsamen Regierungsklausur in Linz. Die Klausur startet bereits am frühen Morgen in den Redoutensälen in Linz. Neben den Regierungsmitgliedern nehmen auch die beiden Klubobleute an der Klausur teil. Im Zentrum der Arbeitsklausur steht die Abstimmung der nächsten Schritte für die aktuellen Leitprojekte des Oberösterreich-Plans. Zudem wird gemeinsam besprochen, welche Themen des Regierungsprogramms als nächstes angegangen werden.

Transformation der Industrie: „OÖ soll ein Land der Arbeit bleiben.“

Besonders im Fokus stehen auch der akute Fachkräftebedarf und die Transformation der Industrie. Die Klausur dient damit einer Abstimmung in Hinblick auf die erwarteten tiefgreifenden Veränderungen der Industrie und der Wirtschaft im Zuge des technologischen und digitalen Wandels. Landeshauptmann Thomas Stelzer und Landeshauptmann-Stellvertreter Manfred Haimbuchner sehen Oberösterreich am Beginn einer Weichenstellung, bei der sich entscheidet, ob Oberösterreich weiterhin ein führender technologischer Standort bleiben wird oder nicht. „Wir wollen ein Land der Industrie und der Arbeit bleiben“, lautet die klare Ansage von Landeshauptmann Stelzer und LH-Stv. Haimbuchner.

Gewinnung von Fachkräften

In Hinblick auf den steigenden Fachkräfte- und Arbeitskräftebedarf in Oberösterreich wollen Stelzer und Haimbuchner weiterhin konsequent Aktionen setzen, die auf den Bedarf in den unterschiedlichen Ressorts abgestimmt sind. Ein zentrales Kapitel soll dabei auch die Situation im Pflegebereich einnehmen. Wie hoch der Bedarf an Fachkräften in Summe ist, zeigt nicht zuletzt eine aktuelle Studie von Ernst & Young: so haben in Oberösterreich 77 Prozent der Unternehmen Probleme ausreichend qualifizierte Mitarbeiter zu finden. Gleichzeitig planen mit 33 Prozent heuer mehr Unternehmen zusätzliche Mitarbeiter aufzunehmen als in allen anderen Bundesländern. Nur 4 Prozent der Unternehmen planen Mitarbeiter abzubauen.

