FAIR INVEST erwirbt Fachmarktzentrum in Lienz

Wien (OTS) - Die Fairsorgungscenter Holding GmbH hat ein lebensmittelgeankertes Fachmarktzentrum in Lienz / Tirol erworben. Im Zuge von Modernisierungsmaßnahmen soll die Immobilie fit für die Zukunft gemacht werden.

„Mit dem Erwerb des FMZ Lienz konnten wir uns eine frequenzstarke und regional etablierte Immobilie mit erheblichem Wertsteigerungspotential sichern. Wir wollen unseren Wachstumskurs in den nächsten Monaten weiter fortsetzen und befinden uns zudem aktuell in finalen Verhandlungen von weiteren Objekten mit einem Ankaufsvolumen von größer 50 Millionen Euro.“, so die beiden Geschäftsführer Mathias Braun und Helmut Aigner.

FAIR INVEST wurde im Rahmen der Transaktion von Weinrauch Rechtsanwälte und MES Real Estate Services beraten.

Über FAIR INVEST

FAIR INVEST ist ein im Jahr 2021 gegründetes Joint-Venture-Unternehmen aus der BOP Immobilien Gruppe, IMMARA Investment Group und PALLAS CAPITAL. Das Unternehmen strebt den Aufbau eines Portfolios aus regionalen Grundversorgungsimmobilien an. Die erworbenen Immobilien sollen im Zuge einer konsequenten Nachhaltigkeitsstrategie ressourcenschonend und klimafreundlich weiterentwickelt werden.

Weitere Informationen finden Sie unter: https://fairinvest-immo.at

