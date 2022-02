Pressekonferenz: Patente auf Braugerste verderben die Bier-Vielfalt

Heimische Brauereien erwarten massive ökonomische Probleme

Schiltern/Hirt/Wien (OTS) - Missbrauch des Patentrechts und eine unwillige Politik sorgen dafür, dass Konzerne wie Bayer, Corteva (früher DowDuPont), BASF und Syngenta immer mehr Kontrolle über die herkömmliche Zucht von Pflanzen erlangen. Betroffen von derartigen Patenten ist unter anderem Braugerste. Viele der Patente erstrecken sich auch auf Lebensmittel, bis hin zum Bier. Das führt unter anderem zu drastischen Einschränkungen der unternehmerischen Freiheit heimischer Brauereien. Daher unterstützen jetzt die „Unabhängigen Privatbrauereien Österreichs“ die ARCHE NOAH-Petition „Missbrauch des Patentrechts stoppen“.

Aktuell vor dem Europäischen Patentamt verhandelte Patente umfassen die Gerstenpflanze, das Saatgut, die Verwendung zum Bierbrauen und selbst das Bier im Glas. „Das dürfen wir nicht zulassen, denn gerade die Gerste schafft in der Vermälzung durch ihre Vielfalt in Geruch, Geschmack und Farbe die Charakteristik unserer Biere“, begründet Nikolaus Riegler, Geschäftsführer der Privatbrauerei Hirt, sein Engagement für die Petition von ARCHE NOAH.

Datum: Mittwoch, 16. Februar 2022, 9:30 Uhr

Ort: Online über Zoom, Anmeldung per E-Mail an presse @ arche-noah.at (bitte Name und Medium angeben). Der Zugangslink wird rechtzeitig per E-Mail zugesandt.

Podium:

Nikolaus Riegler, Geschäftsführer, Privatbrauerei Hirt

Dagmar Urban, Bereichsleitung Politik, ARCHE NOAH





Bereichsleitung Politik, ARCHE NOAH Moderation: Axel Grunt, ARCHE NOAH

Unterstützung für den Einsatz gegen den Missbrauch des Patentrechts kommt immer mehr auch aus Deutschland: Der Verband „Die Freien Brauer“ unterstützt mit einer eigenen Kampagne die Forderungen des internationalen Bündnisses „No Patents on Seeds“, die auch ARCHE NOAH auf www.keinpatentaufsaatgut.at erhebt. Die gemeinsame Forderung: Eine Konferenz der zuständigen MinisterInnen sowie wirksame Maßnahmen gegen Patente auf Leben.



