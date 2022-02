Grüne Wien/Spielmann zu One Billion Rising: Gewaltschutz und -prävention statt Blumen

Wien (OTS) - Am 14. Februar – dem sogenannten Valentinstag – macht One Billion Rising Vienna (OBRA) jedes Jahr künstlerisch auf Gewalt gegen Frauen aufmerksam. “Wien kann sich glücklich schätzen, mit OBRA Vienna Pionier:innen in der Stadt zu haben, die nicht nur am 14.2., sondern auch während des Jahres einen wichtigen Beitrag zum Kampf gegen Gewalt an Frauen leisten. Die Stadt Wien muss die Arbeit von OBRA Vienna würdigen, indem der Verein endlich eine kontinuierliche Basisförderung erhält. Wir unterstützen OBRA und rufen zur Beteiligung auf,“ so die Frauensprecherin der Grünen Wien, Viktoria Spielmann, anlässlich des Internationalen Aktionstages gegen Gewalt an Frauen „One Billion Rising“.

„Gerade am sogenannten Valentinstag ist wichtig, klarzustellen: Wer liebt, ist nicht gewalttätig. Toxische Beziehungen, die von Eifersucht, Macht und Kontrolle geprägt sind, sind Ausdruck einer patriarchalen Logik, in der Frauen als Besitz gesehen werden. Viel zu oft wenden Männer Gewalt in Beziehungen an, um Macht und Kontrolle über Frauen auszuüben“, so Spielmann. Über 30 Männer haben letztes Jahr Frauen, die ihnen nahe standen, ermordet - darunter 12 Wienerinnen. Femizide sind jedoch nur die Spitze des patriarchalen Eisberges, denn es gibt viele Formen von Gewalt: Strukturelle Gewalt durch ungleiche Verteilung von Einkommen, Vermögen und bezahlter und unbezahlter Fürsorgearbeit, psychische Gewalt durch Demütigung und Einschüchterung, körperliche und sexualisierte Gewalt.

Laut der Europäischen Agentur für Grundrechte haben 20% aller in Österreich lebenden Frauen seit ihrem 14. Lebensjahr körperliche und/oder sexualisierte Gewalt erlebt. 90% der Gewalttäter im sozialen Nahraum sind Männer. 2021 hat sich die Anzahl der Annäherungs- und Betretungsverbote von 2500 auf 4800 in Wien fast verdoppelt. Die Coronakrise hat Gewalt und Ungleichheit zwischen Männern und Frauen weiter verschärft. „In Anbetracht dieser hohen Zahlen ist es unverständlich, warum die Stadt Wien die Förderung des innovativen Projekts „Stadtteil ohne Partnergewalt“ weiterhin ablehnt. Dieses Projekt hat das Potential, Bürger:innen für das Thema zu sensibilisieren und die Zivilgesellschaft im Kampf gegen Gewalt an Frauen zu mobilisieren. Wir lassen nicht locker und setzen uns so lange für das Projekt ein, bis es in ganz Wien umgesetzt ist”, so Spielmann.

Zum zehnten Mal organisiert OBRA Vienna die Veranstaltung am V-Day. Aufgrund der derzeitigen Coronasituation wurde das Hauptevent auf den 5. Mai 2022 um 19:30 Uhr, Ballhausplatz, 1010 Wien, verschoben.

Am 14. Februar gibt es um 18 Uhr eine Online-Tanzveranstaltung, die über Youtube gestreamt werden kann. Eine Teilnahme ist auch über Zoom möglich. Anmeldung über event@1billionrising.at

Hotlines, die Hilfe bei Gewalt anbieten:

Frauenhelpline gegen Gewalt 0800 222 555

Frauenhaus-Notruf: 05 77 22

24-Stunden Frauennotruf: 01 71 71 9 oder frauennotruf@wien.at

Rückfragen & Kontakt:

Kommunikation Grüne Wien

(+43-1) 4000 - 81814

presse.wien @ gruene.at

http://wien.gruene.at