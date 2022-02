AVISO: Schramböck und Tritscher präsentieren erste Jahresbilanz der neu aufgestellten Standortagentur ABA

Pressekonferenz mit Wirtschaftsministerin Schramböck und ABA-Geschäftsführer Tritscher zu ABA - INVEST in AUSTRIA, ABA - WORK in AUSTRIA und ABA - FILM in AUSTRIA

Wien (OTS/BMDW) - Bereits vor zwei Jahren hat Österreich auf den weltweiten Wettbewerb um die besten Köpfe und die besten Unternehmen reagiert und die Austrian Business Agency (ABA) mit WORK in AUSTRIA und ABA - FILM in AUSTRIA von einer Betriebsansiedlungsagentur hin zu einer umfassenden Standortagentur ausgebaut, die ihre Services auch Firmen in Österreich anbietet. Wirtschaftsministerin Margarete Schramböck wird gemeinsam mit ABA-Geschäftsführer René Tritscher die erste Bilanz und aktuelle Zahlen präsentieren.

Präsentation der Jahresbilanz der neu aufgestellten Standortagentur ABA

Datum:

Dienstag, 15. Februar 2022, um 10:00 Uhr

Ort:

k47.wien

Franz-Josefs-Kai 47 | Penthouse

1010 Wien

