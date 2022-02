SaaS-Rekrutierungsplattform Manatal nimmt 5,1 Mio. USD ein, um die Einstellung weltweit zu transformieren

London (ots/PRNewswire) - Das Start-up bietet ein neuartiges KI-gestütztes Bewerber-Tracking-System für die Rekrutierung bei KMU, mit dem die Unternehmen schneller und besser einstellen und so Kosten sparen können

Die SaaS-Plattform Manatal für Personalbeschaffung und Onboarding hat heute bekannt gegeben, eine Seed-Finanzierung in Höhe von 5,1 Millionen USD über das Surge-Programm von Sequoia India abgeschlossen zu haben, an der auch Angel-Investoren beteiligt waren. Diese Finanzierungsrunde findet in einer Phase statt, in der das Unternehmen schnell wächst. Seit 2019 wurde fast 100.000 Menschen ein Arbeitsplatz vermittelt und die Plattform wird in über 130 Ländern eingesetzt. Die Einnahmen sind jedes Jahr um das Dreifache gestiegen. Die neuen Mittel werden in die Entwicklung fließen, da das Start-up in den folgenden Monaten sein Produktangebot und sein auf KI basierendes Empfehlungstool verbessern will.

Tausende von KMU, Technologieunternehmen und Start-ups haben sich Manatal angeschlossen, das das Ziel hat, die führende Rekrutierungsplattform für Millionen von KMU zu werden und gleichzeitig höchste Sicherheit und Vertraulichkeit der Benutzerdaten zu gewährleisten.

Laut einer Fallstudie von McKinsey & Company können Unternehmen eine 40-prozentige Steigerung der Qualität von Einstellungen und eine 12-prozentige Abnahme der Fluktuation im ersten Jahr erzielen, wenn sie beim Einstellungsprozess bedachter und mit datenbasierten Tools vorgehen. Das Ringen um qualifizierte Mitarbeiter verschärft sich vor dem Hintergrund der sich ändernden Erwartungen seitens der Mitarbeiter und einer zunehmend grenzenlosen Welt weiter, weshalb die Unternehmen auch nach vereinfachten technologiebasierten Plattformen suchen, um den Einstellungsprozess zu verbessern.

Der einfache Aufbau von Manatal hilft Recruitern, die neuesten Technologien zu nutzen, um ihren Rekrutierungsfluss vom Sourcing bis zum Onboarding zu optimieren. Mit Manatal können KMU auf der ganzen Welt die Hürden rund um die Rekrutierung neuer Mitarbeiter überwinden und ihre Einstellungsziele auf erschwinglichere Weise erreichen als es die verschiedenen bislang zur Verfügung stehenden Unternehmensrekrutierungslösungen bieten.

„Manatal ist für eine Welt konzipiert, in der es für den Erfolg eines jeden Unternehmens entscheidend ist, die besten Talente zu finden, schneller und besser einzustellen. Mit Manatal können Unternehmen jetzt in wenigen Minuten die perfekte Lösung für ihre offenen Stellen finden. Wir sind stolz auf den Erfolg der Plattform und freuen uns darauf, unsere globale Reichweite weiter auszubauen", so der CEO von Manatal, Jeremy Fichet.

Manatal wurde im Januar 2019 von dem Franzosen Jeremy Fichet und dem Marokkaner Yassine Bel Mamoun in Bangkok, Thailand, gegründet. Fichet ist seit über 15 Jahren in leitenden Positionen in Unternehmen wie Cdiscount und Groupon tätig. Bel Mamoun arbeitete als IT Consultant bei Agility Factory, als Data Scientist bei Orami und als Quantitative Research Analyst bei BNP Paribas.

Informationen zu Manatal

Manatal ist eine in Bangkok ansässige End-to-End-Rekrutierungs- und Onboarding-SaaS-Plattform, deren Ziel es ist, die Personalbeschaffung weltweit zu transformieren.

Foto - https://mma.prnewswire.com/media/1743397/Manatal_Jeremy_Fichet.jpg

Rückfragen & Kontakt:

Kontakt:

Bilal Mahmood

+44 (0) 7714 007257