Leitbetriebe Austria stellen 2022 unter das Motto „Verantwortung“

Mitarbeiterzufriedenheit, Qualifizierungsoffensive sowie Klima & Umwelt stehen im Fokus. Leitbetriebe Wirtschaftsmagazin 2022 „Verantwortung - Made in Austria“ jetzt im Zeitschriftenhandel.

Wien (OTS) - Klimakrise und der Weg aus der Pandemie in die wirtschaftliche Normalität machen gesellschaftliche und ökologische Verantwortung zu einem zentralen Thema für die österreichischen Leitbetriebe. Mehr denn je richtet sich das Augenmerk nicht nur auf klassische betriebswirtschaftliche Kennzahlen, sondern auch auf die Auswirkungen unternehmerischen Handelns auf Umwelt und Gesellschaft.

„Für die Erhaltung des gesellschaftlichen Zusammenhalts spielt die Wirtschaft eine Schlüsselrolle“, erklärt Leitbetriebe Austria-Geschäftsführerin Monica Rintersbacher. „Wenn Arbeitsplätze sicher sind, Mitarbeiter gefördert, Möglichkeiten zur Weiterentwicklung geboten werden und soziales Engagement spürbar ist, schafft das das Vertrauen und die Zuversicht, die Österreich derzeit unbedingt braucht. Die ausgezeichneten Leitbetriebe handeln hier vorbildlich und das wollen wir mit unserem Jahresmotto „Verantwortung“ auch sichtbar machen.“

Die zweite große Herausforderung, der sich die Leitbetriebe zu stellen haben, ist die forcierte Umstellung der Wirtschaft in Richtung Nachhaltigkeit. Insbesondere die „Taxonomie“ der Europäischen Union gebe die Richtung vor, so Leitbetriebe Austria-Beiratsvorsitzender Andreas Gnesda: „Die Taxonomie normiert nicht nur ökologische Ziele, sondern – bisher nicht so stark beachtet – auch soziale Nachhaltigkeit. Unternehmen müssen dafür das Verhältnis zu ihren Mitarbeitern und die Gestaltung von Arbeitsplätzen teilweise völlig neu definieren. Die Arbeitswelten werden in Zukunft anders aussehen als bisher und dafür werden sie auch besser funktionieren. Die Transformation darf daher nicht nur als Verpflichtung, sondern kann auch als große Chance gesehen werden.“

Vorbildliche Initiativen und Best Practice

Das Startsignal für das Jahresthema bildet das, in Kooperation mit dem KURIER, veröffentlichte Leitbetriebe Wirtschaftsmagazin 2022 „Verantwortung – Made in Austria“, in dem zahlreiche vorbildliche Initiativen der Leitbetriebe präsentiert werden.

„Der Wirtschaftsstandort Österreich braucht einen Neuaufbruch“, fordert KURIER-Chefredakteurin Martina Salomon. „Die Politik hat die Rahmenbedingungen dafür zu schaffen und die Unternehmen müssen den Mut haben, ausgetretene Pfade zu verlassen und neue Wege zu gehen, um so auch in einem sich radikal wandelnden Umfeld erfolgreich zu bleiben.“

Diese Notwendigkeit gebe es auch für Medien, ergänzt KURIER-Geschäftsführer Thomas Kralinger: „Verlässliche Information, die Verfügbarkeit von Fakten und deren Unterscheidbarkeit von Fake News sind Voraussetzung für eine funktionierende Gesprächsbasis. Dafür müssen die klassischen Medien aber alle Teile der Gesellschaft erreichen und mit intensiver Nutzung aller Möglichkeiten der digitalen Transformation auch das bieten, was sich Millennials und die Generation Z erwarten. Auf den Punkt gebracht: Die Verantwortung von Medien ist daher nicht Tradition, sondern Innovation.“

Das Leitbetriebe Wirtschaftsmagazin „Verantwortung - Made in Austria“ ist ab dem 09.02.2022 in ausgewählten Fach- und Zeitschriftenhandel verfügbar oder per Mail an office@leitbetriebe.at direkt bei Leitbetriebe Austria.

