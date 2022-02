ORF-Programmänderungen in memoriam Reinhard Schwabenitzky

Umfassender Schwerpunkt mit u. a. der Rückkehr des „Kaisermühlen Blues“

Wien (OTS) - Zum Ableben von Regisseur Reinhard Schwabenitzky ändert der ORF sein Programm und zeigt in ORF 1, ORF 2 und ORF III Filme und Dokumentationen von und über den legendären Filmschaffenden. So wird etwa in ORF 2 ab dem 12. Februar der „Kaisermühlen Blues“ ein ORF-Comeback im Nachmittagsprogramm feiern.

In memoriam Reinhard Schwabenitzky in ORF 1

Drei Folgen der legendären „Ein echter Wiener geht nicht unter“-Reihe hintereinander stehen am Freitag, dem 11. Februar, ab 0.00 Uhr auf dem Programm von ORF 1 – es sind die Episoden „Renovierung“, „Stille Nacht“ und „Großvater“.

In memoriam Reinhard Schwabenitzky in ORF 2

ORF 2 zeigt Schwabenitzkys größte ORF-Komödien-Erfolge der vergangenen Jahrzehnte: Den Auftakt macht am Samstag, dem 12. Februar, um 9.05 Uhr ein Dacapo der ORF-Grätzelgeschichten-Reihe „Mein Salzburg“ aus dem Jahr 2020 mit u. a. Reinhard Schwabenitzky, um 9.50 Uhr folgt der TV-Klassiker „Schön, dass es dich gibt“. Um 13.10 bzw. 14.00 Uhr feiert der „Kaisermühlen Blues“ ein ORF-Comeback – zunächst mit den zwei allerersten Folgen aus dem Jahr 1992, ab dann ist die Kultserie jeden weiteren Samstag um 14.00 Uhr in ORF 2 zu sehen. Den 12. Februar beschließt um 14.50 Uhr die Romantikomödie „Gefühl ist alles“.

Die Krimikomödie „Conny und die verschwundene Ehefrau“ steht am Sonntag, dem 13. Februar, um 14.35 Uhr auf dem Programm. Es folgen „Ein fast perfekter Seitensprung“ (Montag, 14. Februar, 11.10 Uhr) und die beiden Fortsetzungen „Eine fast perfekte Scheidung“ (Dienstag, 15. Februar, 11.05 Uhr) sowie „Eine fast perfekte Hochzeit“ (Mittwoch, 16. Februar, 11.05 Uhr). Die Komödie „Zwei Väter einer Tochter“ zeigt ORF 2 am Donnerstag, dem 17. Februar, um 11.05 Uhr, bevor das TV-Publikum am Freitag, dem 18. Februar, um 11.05 Uhr ein Dacapo von „Frechheit siegt“ erwartet.

Schwabenitzky in ORF III

In memoriam Reinhard Schwabenitzky zeigt ORF III am Freitag, dem 11. Februar, einen zweiteiligen Filmabend: Zu Beginn steht die Komödie „Furcht und Zittern“ (20.15 Uhr) aus dem Jahr 2010 mit u. a. Elfi Eschke, Andreas Kiendl und Wolfgang Böck auf dem Programm, bevor um 21.55 Uhr der Thriller „Hannah“ (1996) folgt. „Kultur Heute“ widmet sich bereits im Vorabend um 19.45 Uhr dem Leben und Wirken des beliebten Filmemachers. Im Studio begrüßt ORF-III-Moderator Patrick Zwerger dazu Kathrin Zechner und Andreas Vitásek. Außerdem präsentiert ORF III am Sonntag, dem 13. Februar, tagsüber einen fünfteiligen Komödienschwerpunkt: Auf „Ilona und Kurti“ (11.10 Uhr) aus dem Jahr 1991 folgt um 12.45 Uhr „Verlassen Sie bitte Ihren Mann“ (1993). Ab 16.00 Uhr geht es schließlich mit „Meine Schwester das Biest“ (2002) sowie mit dem „Oben ohne“-Doppel „Die türkische Braut“ (17.40 Uhr) und „Scheiden tut weh“ (19.25 Uhr) aus den Jahren 2010 bzw. 2012 weiter.

Schwabenitzky-Filme auf flimmit

Flimmit (www.flimmit.at) würdigt Reinhard Schwabenitzky mit einem besonders umfangreichen Film- und Serienpaket. Die Kollektion „In memoriam: Reinhard Schwabenitzky“ beleuchtet seine größten Erfolge und zeigt absolute TV-Klassiker. Darunter u.a. „Ein echter Wiener geht nicht unter“, „Kaisermühlen Blues“, „Büro, Büro“, „Frechheit siegt“ und alle vier Staffeln von „Oben ohne“ mit Elfi Eschke in der Hauptrolle.

