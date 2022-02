Mehr Umsatz für Warenhändler mit Santander Consumer Bank als Partner

Eine Befragung von Handelspartnern des Finanzdienstleisters ergab hohe Zufriedenheitswerte mit dem Finanzierungs-Service der Bank.

Wir freuen uns sehr über das Ergebnis Michael Schwaiger, Chief Commercial Officer der Santander Consumer Bank 1/2

Es zeigt, dass wir für den heimischen Handel einen Mehrwert bieten: Wir ermöglichen Umsatzwachstum bei den Partnern, wenn diese ihren Kunden das Teilzahlungsservice anbieten. Gerade in diesen herausfordernden Zeiten ist es uns wichtig, ein starker Partner am österreichischen Markt zu sein und den Handel bestmöglich zu unterstützen. Michael Schwaiger, Chief Commercial Officer der Santander Consumer Bank 2/2

Wien (OTS) - Die Ergebnisse der Umfrage* können sich sehen lassen: 93% der befragten Waren-Partner sind mit dem Service der Santander Consumer Bank zufrieden. Darüber hinaus konnten 91% mit den Produkten und dem Teilzahlungsservice des Finanzdienstleisters mehr Umsatz generieren. „ Wir freuen uns sehr über das Ergebnis “, so Michael Schwaiger, Chief Commercial Officer der Santander Consumer Bank. „ Es zeigt, dass wir für den heimischen Handel einen Mehrwert bieten: Wir ermöglichen Umsatzwachstum bei den Partnern, wenn diese ihren Kunden das Teilzahlungsservice anbieten. Gerade in diesen herausfordernden Zeiten ist es uns wichtig, ein starker Partner am österreichischen Markt zu sein und den Handel bestmöglich zu unterstützen. “ Ganz in diesem Sinne bietet die Santander Consumer Bank seit 2021 ihr Teilzahlungsservice auch für Online-Shops an: Kostenlos für Webshop-Betreiber und einfach zu implementieren.

Persönlicher Service und schnelle Auszahlungsprozesse

Persönliche Betreuung wird beim Finanzdienstleister großgeschrieben, ebenso wie schnelle Auszahlungsprozesse. Das zeigt sich auch in den Umfrage-Ergebnissen: 90% der befragten Partner waren mit der persönlichen Betreuung durch ihre Ansprechpartner zufrieden sowie 92% mit der schnellen Gutschreibung der Umsätze. Da wundert es nicht, dass 87% der befragten Händler die Bank als Finanzierungspartner weiterempfehlen würden.

*Für die Umfrage des Marktforschungsinstituts „Telemark Marketing“ wurden im Auftrag der Santander Consumer Bank 403 Teilzahlungspartner des Finanzdienstleisters aus ganz Österreich nach ihrer Zufriedenheit mit ihrer Finanzierungskooperation befragt. Die Erhebung der Werte in verschiedenen Kategorien fand im August 2021 statt. Die Zahlen zur Zufriedenheit und zur Weiterempfehlung zeigen den Prozentsatz der Antworten mit 8 oder höher auf einer Skala von 1-10 für die Zufriedenheit und 0-10 für die Weiterempfehlung.

Weitere Informationen:

Presseaussendung zur Online-Teilzahlung





Über die Santander Consumer Bank

Die Santander Consumer Bank GmbH ist Österreichs Spezialist für Verbraucherkredite mit dem Ziel, Mobilität und Dinge des täglichen Bedarfs für Menschen leistbar zu machen. Zum Produktportfolio gehören Barkredite, Teilzahlungen, CashCards, Kfz-Kredite, Leasing und Versicherungen. Im Sparbereich zählen Tages- und Festgeldkonten zum Angebot. Santander ist in Österreich enger Partner des heimischen Handels. Mit über 3.000 Kooperationen aus dem Einzel- und Kfz-Handel ist das Unternehmen der führende herstellerunabhängige Finanzierer von Autos, Motorrädern und Konsumgütern. Per Ende Juni 2021 beschäftigt Santander über 470 Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter, betreibt 29 Filialen sowie ein Kundenservice-Center in Österreich. Santander betreut über 350.000 Kundenverträge. Mit Sitz in Wien operiert das Unternehmen mit einer österreichischen Banklizenz und unterliegt der gesetzlichen Einlagensicherung.

Die Santander Consumer Bank in Österreich ist Teil der 1857 gegründeten Banco Santander (SAN SM, STD US, BNC LN), einer führenden Bankengruppe für Privat- und Geschäftskunden mit Sitz in Spanien. Mit Präsenzen in zehn Kernmärkten in Europa und Amerika ist Banco Santander gemessen an der Marktkapitalisierung eine der größten Banken weltweit. Per Juni 2021 verfügt die Gruppe über 10.000 Filialen, beschäftigt 190.000 Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter und betreut 150 Millionen Kundinnen und Kunden.

Rückfragen & Kontakt:

Santander Consumer Bank GmbH

Mag. Robert Hofer

Telefon: +43 (0)676 8131 9520

E-Mail: robert.hofer @ santanderconsumer.at