educom bringt Kunden 2x 2022 Punkte und 2x so viel Datenmitnahme beim Wechsel

Magisches Datum 22.02.2022 bringt educom Kunden einzigartiges Mobilfunkangebot

Das heurige Jahr bringt uns ein Datum, dessen Ziffernspiel – ein so genanntes Palindrom – einzigartig in unserem Leben ist: Der 22.02.2022. Vorwärts wie rückwärts gelesen gleich, besteht das spiegelgleiche Datum nur aus Zweien und zwei Nullen. Darum macht educom aus dem Valentine's Day (14.02.2022) gleich eine ganze Woche bis zum 22.02.2022 und beschert seinen Kunden 2x 2022 educoins, wenn sie ihren Valentine's Partner in diesem Zeitraum zu educom bringen. Sowohl der Einladende, der einen weiteren Kunden wirbt, als auch der eingeladene Neukunde erhalten jeweils 2022 educoins.

Dazu gibt es ein weiteres Zuckerl, um den Wechsel vom bisherigen Betreiber zu educom zu versüßen: educom verdoppelt allen Neukunden im Aktionszeitraum das Datenguthaben, das jemand bei seinem früheren Betreiber angespart hat. Wer beispielsweise 100GB Daten auf seinem Datenkonto hat, verdoppelt dies beim Wechsel zu educom auf einmalig gutgeschriebene 200GB.

Dieses in der Branche einzigartige Angebot zur Verdoppelung des Datenguthabens beim Wechsel zu educom gilt nicht nur bei Empfehlung durch einen bestehenden Kunden, sondern auch für alle Neukunden.

educoins, die bei der Valentine’s Aktion erworben werden, sind so gut wie bares Geld und können zur Bezahlung von educom-Gebühren verwendet werden. Bei einem Kurs von 1 Cent für 1 educoin bringt die Valentinsaktion ein Guthaben von über € 20 je Kunde.

