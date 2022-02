Neuer Distributor: esgemo GmbH & Co.KG Schmierstofftechnik wird LE in Deutschland, Österreich und der Schweiz vertreten

Wichita, Kansas (ots/PRNewswire) - Lubrication Engineers freut sich, die esgemo GmbH & Co.KG als neuen autorisierten Distributor für die Region DACH vorzustellen. esgemo wird die Produkte und Dienstleistungen von LE in den Ländern Deutschland, Österreich und der Schweiz anbieten.

esgemo erweitert damit das aktuell bestehende Portfolio an Metallbearbeitungsflüssigkeiten und Kühlschmierstoffen um LE's umfassendes Sortiment an Hochleistungsschmierstoffen und Anwendungslösungen.

„esgemo als LE-Distributor, im für LE wichtigsten Markt in Europa, wird für beide Unternehmen ein großer Schritt nach vorn in der DACH-Region sein", sagte Frank Kraft, Geschäftsführer der esgemo GmbH & Co. KG. „Ein Team hochspezialisierter Schmierstoffexperten wird eine starke Marke mit einem hervorragenden Produktportfolio integrieren. Wir sind stolz darauf, die Marke LE und ihre Produkte auf den deutschen, schweizerischen und österreichischen Markt zu bringen. Die hochwertigen LE-Produkte passen perfekt zu den reinsten Metallbearbeitungsflüssigkeiten, auf höchstem Qualitätsniveau, die von der esgemo GmbH & Co. KG hergestellt werden."

Gemeinsam werden Lubrication Engineers und esgemo in der Lage sein, den Bedarf an Schmierstoffen für Maschinen und Flotten einer Vielzahl von Unternehmen zu decken, die in den DACH-Märkten tätig sind. Sie werden ihre Kunden mit Lösungen unterstützen, die ihre Betriebskosten senken und gleichzeitig die Umweltbelastung reduzieren.

„esgemo und LE passen hervorragend zusammen", sagte Patrick Wolswijk, Business Development Manager von LE in Europa. „Genau wie LE, ist esgemo stolz darauf, seinen Kunden maßgeschneiderte Lösungen anzubieten, die ihren spezifischen Anforderungen entsprechen, was wiederum die Betriebseffizienz und eine lange Lebensdauer der Geräte gewährleistet."

Über Esgemo | www.esgemo.de

esgemo Lubricant Technology ist ein deutscher Hersteller von Metallbearbeitungsflüssigkeiten, hochspezialisiert auf die Bereiche Hartmetallschleifen und Erodierflüssigkeiten. esgemo wurde 2010 gegründet und hat seinen Sitz in Mosbach, Baden-Württemberg, Deutschland.

Über Lubrication Engineers | www.LElubricants.com

Lubrication Engineers ist seit 1951 führend in der Herstellung von zuverlässigen Schmierstofflösungen, selbst unter den härtesten Anforderungen die an Schmierstoffe gestellt werden, in einer Vielzahl von Branchen. LE – Schmierstoffe steigern die Gewinne der Nutzer durch längere Anlagenlebensdauer, verlängerte Wartungsintervalle, reduzierten Energieverbrauch, weniger Reparaturen und weniger Lagerbestand. Ein starkes Team aus qualifizierten Mitarbeitern mit hoher technischer Kompetenz vertreibt ein komplettes Angebot an zuverlässigen Produkten und Dienstleistungen sowie ein umfassendes und vollständiges Sortiment an hoch entwickelten Industrie- und Automobilschmierstoffen. Die LE Schmierstoffe werden aus hochwertigen Grundölen und herausragenden und patentierten Additiven formuliert und stellen sicher, dass sie die Leistung herkömmlicher Öle und Fette übertreffen. LE arbeitet unter einem ISO 9001 zertifizierten Qualitätssystem. Das Unternehmen mit Sitz in Wichita, KS, hat Distributoren in mehr als 60 Ländern.

