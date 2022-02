Mieten in Österreichs Städten zwischen Stagnation und Preisexplosion: Wien stabil, Villach mit +17 Prozent

Nürnberg/Wien (ots) - Ein Vorjahresvergleich der Angebotsmieten in ausgewählten Städten Österreichs von immowelt.at zeigt:

Stabile Mieten in den größten Städten Wien (14,00 Euro pro Quadratmeter) und Graz (11,30 Euro)

Moderate Zuwächse von je 2 Prozent in den Preishotspots Innsbruck (18,10 Euro), Salzburg (16,00 Euro) und Dornbirn (15,80 Euro)

Kräftige Anstiege in Villach auf 12,00 Euro (+17 Prozent) und Klagenfurt am Wörthersee auf 11,20 Euro (+13 Prozent)

Die Mieten in Österreich entwickeln sich höchst unterschiedlich: In den größten Städten Wien und Graz sind die Quadratmeterpreise derzeit preisstabil. Im Süden, in Städten wie Villach und Klagenfurt am Wörthersee, erhöht sich das Niveau hingegen im zweistelligen Prozentbereich. Zu diesem Ergebnis kommt immowelt.at, eines der führenden Immobilienportale Österreichs. Dafür wurden in einem Vorjahresvergleich die Angebotsmieten für Wohnungen (40 bis 120 Quadratmeter) in den Landeshauptstädten und größten Städten Österreichs untersucht. Vor allem in den hochpreisigen Städten hat sich die Dynamik spürbar abgeschwächt – in bisher eher günstigen Standorten für Mieter scheint es derzeit Nachholeffekte zu geben.

Wien und Graz: Stabile Mieten im Jahresvergleich

In Wien bleibt der Quadratmeterpreis im Median bei 14,00 Euro und zeigt somit keine Veränderung im Vergleich zu 2020. Im Städtevergleich ist die Bundeshauptstadt damit im oberen Mittelfeld. Viel geförderter Wohnungsbau und der niedrige Richtwertmietzins begrenzen in Wien den Preisanstieg. In Graz, der zweitgrößten Stadt Österreichs, verharren die Gesamtmieten bei 11,30 Euro für den Quadratmeter. Auch die steierische Hauptstadt setzt auf Gemeindewohnungen und Richtwertmietzins, um dem Anstieg der Mieten entgegenzuwirken.

In den teuersten Städten stabilisiert sich der Mietzins: Um moderate 2 Prozent sind die Preise jeweils in Innsbruck (18,10 Euro), Salzburg (16,00 Euro) sowie Dornbirn (15,80 Euro) gestiegen. Das Niveau entwickelt sich dort derzeit in etwa analog zur Inflationsrate: Diese belief sich laut Wirtschaftskammer Österreich (WKO) im Jahr 2021 auf 2,8 Prozent.

Villach, Klagenfurt und Wels: Anstieg von 10 Prozent oder mehr Allerdings zeigt sich der Mietmarkt nicht überall so entspannt: In Villach legte der mittlere Angebotspreis auf 12,00 Euro pro Quadratmeter zu und stieg damit um 17 Prozent im Vergleich zu 2020. In Klagenfurt am Wörthersee erhöhte sich der Preis um 13 Prozent auf 11,20 Euro und in Wels um 10 Prozent auf 10,90 Euro. Trotz dieser kräftigen Zuwächse sortieren sich alle drei Städte im Österreich-Vergleich im Mittelfeld ein. Die starken Anstiege sind also eher Nachholeffekte, weil wegen eines niedrigen Niveaus in der Vergangenheit noch Zuwachspotenzial bei den Mieten besteht. In vielen anderen Städten Österreichs scheint derweil eine Grenze beim Preis erreicht.

Vorjahresvergleich der Mieten in österreichischen Städten im Überblick:



Stadt Gesamtmiete pro m² Gesamtmiete pro m² Veränderung

(im Median) 2020 (im Median) 2021

Villach 10,30 € 12,00 € 17%

Klagenfurt am 9,90 € 11,20 € 13%

Wörthersee

Wels 9,90 € 10,90 € 10%

Eisenstadt 9,70 € 10,50 € 8%

Bregenz 14,10 € 14,70 € 4%

Sankt Pölten 10,10 € 10,40 € 3%

Innsbruck 17,70 € 18,10 € 2%

Dornbirn 15,50 € 15,80 € 2%

Salzburg 15,70 € 16,00 € 2%

Linz 11,30 € 11,40 € 1%

Graz 11,30 € 11,30 € 0%

Wien 14,00 € 14,00 € 0%

Die Ergebnistabellen stehen auch hier zum Download zur Verfügung.



Berechnungsgrundlage Datenbasis für die Berechnung der Mietpreise in den 12 Städten waren auf immowelt.at inserierte Angebote. Dabei wurden ausschließlich Angebote berücksichtigt, die vermehrt nachgefragt wurden. Die Preise geben den Median der 2020 und 2021 angebotenen Wohnungen zwischen 40 und 120 Quadratmeter wieder. Der Median ist der mittlere Wert der Angebotspreise. Die Mietpreise sind Gesamtmieten (Nettomieten inklusive Betriebskosten) bei Neuvermietung.

Diese und andere Presseinformationen von immowelt.at finden Sie in unserem Pressebereich unter presse.immowelt.at.

Über immowelt.at:

Die Immobilienplattform www.immowelt.at ist mit 2,5 Millionen Visits* pro Monat einer der führenden Online-Marktplätze für Häuser, Wohnungen und Gewerbeimmobilien in Österreich. Pro Monat werden dort mehr als 60.000 Miet- und Kaufimmobilien angeboten. Betreiber des Portals ist die Nürnberger immowelt GmbH, zu deren Portfolio weitere erfolgreiche Portale wie immowelt.de und crozilla.com sowie effiziente CRM-Softwarelösungen für die Immobilienbranche gehören. Das Unternehmen ist Teil der immowelt Group, die eine Tochter der Axel Springer SE ist.

* Google Analytics; Stand: Jänner 2021

Rückfragen & Kontakt:

immowelt GmbH

Nordostpark 3-5

D-90411 Nürnberg



Pressekontakt:

Barbara Schmid

+49 911 520 25-808



presse @ immowelt.at



www.facebook.com/immowelt



Ansprechpartner Österreich:

Chapter Four Communications

Boris Beker

Lange Gasse 65/16

1080 Wien

+43 1 353 24 24 12



b.beker @ chapter4.at