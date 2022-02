"Romano Dikipe": Neuer Sendungstitel des ORF-TV-Magazins für die Volksgruppe der Roma

Eisenstadt (OTS) - Die TV-Magazinsendung für die Volksgruppe der Roma wird am Sonntag, dem 13. Februar 2022, um 13.05 Uhr, in ORF 2/B zum ersten Mal unter dem neuen Titel "Romano Dikipe" ausgestrahlt. Der Sendungstitel, der sich mit "Sichtweise der Roma" oder "Blickwinkel der Roma" übersetzen lässt, ist Programm: "Romano Dikipe" bietet der Volksgruppe der Roma die Möglichkeit sich mit Themen in ihrer Muttersprache auseinanderzusetzen. Die Vielfalt der Themen reicht von Porträts von Angehörigen der Volksgruppe über kulturelle Events bis hin zur Arbeit der Vereine. Junge und ältere Vertreter der Volksgruppe kommen zu Wort, aktuelle Ereignisse werden genauso thematisiert wie die Auseinandersetzung mit der Geschichte.

Durch die zweisprachige Sendung führt Moderatorin Katharina Graf-Janoska. Die Moderationen sind durchwegs in Deutsch gehalten, die Beiträge werden in Burgenland-Romani gestaltet, wobei deutsche Untertitel allen Zuschauerinnen und Zuschauern die Möglichkeit geben, den Sendungsinhalten zu folgen.

ORF-Landesdirektor Mag. Werner Herics: "Mit der Sendung 'Romano Dikipe' will der ORF zwei Zielgruppen ansprechen: In erster Linie natürlich die Vertreter der Volksgruppe der Roma, die sich und ihre Themen in der Sendung wiederfinden sollen, auf der anderen Seite aber auch alle Österreicherinnen und Österreicher, die so die Volksgruppe der Roma näher kennenlernen können."

Entsprechend wurden die Themen für die erste Ausgabe von "Romano Dikipe" ausgewählt, sagt Dorottya Kelemen, die Leiterin der ORF-Volksgruppenredaktion im Landesstudio Burgenland. Es geht u.a. um den Volksgruppenbeirat der Roma, dazu gibt es ein Studiogespräch mit dem Vorsitzenden des Volksgruppenbeirates der Roma, Emmerich Gärtner-Horvath. Außerdem wird über die Pläne für das neue Volksgruppenhaus in Oberwart berichtet, weitere Themen sind ein Porträt des Obmanns des Kulturvereins Österreichischer Roma, Christian Klippl, das Gedenken an die Opfer des Attentats von Oberwart 1995 und eine Kammeroper über Romaschicksale, die in Wien uraufgeführt wurde.

"Romano Dikipe" wird alle zwei Monate jeweils am Sonntag um 13.05 in ORF 2/B ausgestrahlt. Die Sendung ist auch in der ORF-TVthek abrufbar. Neben der TV-Magazinsendung "Romano Dikipe" produziert die Volksgruppenredaktion auch eine wöchentliche Radiosendung unter dem Titel "Roma sam" in der Länge von 20 Minuten (jeden Montag um 20.50 Uhr auf Radio Burgenland) und bietet außerdem aktuelle Informationen und Beiträge zum Nachlesen in Burgenland-Romani im Internet unter https://volksgruppen.orf.at/roma/.

Sendungshinweis: "Romano Dikipe" – Das TV-Magazin in Burgenland-Romani, Sonntag, 13. Februar 2022, 13.05 Uhr, ORF 2/B

