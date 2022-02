msg Plaut Austria erneut SAP Gold-Partner

Die Schwerpunkte liegen vor allem in den Bereichen SAP S/4HANA Cloud, SAP Analytics Cloud und SAP Finance & Logistics.

Wien (OTS) - SAP und die msg Plaut Gruppe blicken auf eine langjährige und sehr erfolgreiche Partnerschaft zurück, die bereits mehrmals mit dem Goldstatus in CEE- und DACH-Ländern prämiert wurde.



Den SAP Gold-Partner Status erhalten ausschließlich jene Unternehmen, die in den Bereichen Kompetenz, Strategie und Markt besonders erfolgreich sind. Da die msg Plaut in Österreich und den CEE- und CIS- Ländern die S/4HANA Cloud und die SAP Analytics Cloud für Planung und Reporting selbst einsetzt, ist auch in diesen Bereichen ein großer Erfahrungsvorsprung vorhanden.

Kunden haben mit msg Plaut einen der erfolgreichsten IT-Berater an der Seite, der vor allem auf internationale Roll-outs spezialisiert ist. Aufgrund von strategisch verteilten Standorten können mit msg Plaut auch weltweite SAP-Projekte verlässlich implementiert werden.

msg Plaut hat mit der SAP Gold-Partnerschaft also weiterhin ein klares Ziel: den Kunden im Fokus zu behalten, um stets bestmöglichen Service zu garantieren.

Zum Newsroom der msg Plaut Austria GmbH: Klicken Sie hier!

Rückfragen & Kontakt:

Theresa Hackl

msg Plaut Austria GmbH

1110 Wien, Modecenterstrasse 17

Tel. +43 664 807 40 233

theresa.hackl @ msg-plaut.com

www.msg-plaut.com/at