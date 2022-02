WK Wien: Fast alle Männer kaufen für Valentinstag ein

Top 5 Geschenke: Blumen, Süßigkeiten, Kosmetik, Gutscheine und Schmuck / Befragte geben dieses Jahr im Schnitt rund 40 Euro aus

Wien (OTS) - In diesem Jahr planen die Wienerinnen und Wiener 37 Mio. Euro anlässlich des Valentinstags auszugeben. Den Großteil wollen die Käufer im stationären Handel ausgeben (83 Prozent), wer also am Wochenende für den Valentinstag am Montag einkauft, kann das passende Geschenk noch vor Ort auswählen. Erstmals wollen gar über 80 Prozent der Männer ihre Partner beschenken, 66 Prozent der Frauen nehmen den Valentinstag als Anlass um ihren Partner zu beschenken. „Mit 40 Euro wird zwar durchschnittlich weniger ausgegeben, aber im Vergleich zum Vorjahr wollen mehr Wiener den Valentinstag nützen, um ihre Liebsten zu verwöhnen“, so Margarete Gumprecht, Handelsobfrau in der Wirtschaftskammer Wien.

Blumen sind mit Abstand die beliebtesten Geschenke

„Geschenke zum Valentinstag sind kleine Aufmerksamkeiten für unsere Lieben und gerade im stationären Handel findet jeder auch kurz vor Valentinstag noch eine große Auswahl an sofort verfügbaren Präsenten“, so Gumprecht. Das beliebteste Geschenk zum Valentinstag sind Blumen und Pflanzen, 55 Prozent der Befragten wollen so ihre Zuneigung ausdrücken. Dicht dahinter folgen Köstlichkeiten wie Pralinen und andere Süßigkeiten (40 Prozent). 18 Prozent planen den Kauf von Parfum oder Kosmetika. Auch Gutscheine für gemeinsame Aktivitäten wie Restaurantbesuche oder Urlaub wollen 15 Prozent kaufen und somit die Vorfreude auf wärmere Temperaturen und mehr Sonnenschein steigern. Immerhin 10 Prozent wollen Uhren, Schmuck oder Juwelen zum Valentinstag verschenken.

