Mahrer/Eppinger: Große Trauer um Reinhard Schwabenitzky

Kultregisseur mit 74 Jahren verstorben

Wien (OTS) - "Mit Reinhard Schwabenitzky hat uns ein großer Filmemacher und Kultregisseur viel zu früh verlassen", so der designierte Landesparteiobmann der Volkspartei Wien, Stadtrat Karl Mahrer und Kultursprecher Gemeinderat Peter L. Eppinger.



Sein künstlerisches Wirken war mit Wien untrennbar verbunden. So inszenierte er zahlreiche Folgen der legendären Serie "Ein echter Wiener geht nicht unter". Auch mit dem „Kaisermühlen Blues“ schuf er gemeinsam mit Ernst Hinterberger einen großen Serienhit. Zwei TV-Klassiker, die sich in das Gedächtnis mehrerer Generationen einprägten und diese auch überdauerten. Auch zahlreiche andere Serien- und Kinoerfolge gingen auf sein Konto.



„Ein streitbarer Mensch, der sehr gerne wissen wollte, wie „die Politik“ zu vielen Problemen des Alltags und den großen anstehenden Entscheidungen steht. Sein Werk ist weit größer als die Arbeit mit „dem Mundl“. Es war nur der Beginn für einen talentierten Geschichtenerzähler, der dem Kino und dem Fernsehpublikum sehr fehlen wird“, so Eppinger.



"Unsere Gedanken sind in diesen schweren Stunden bei seiner Familie", so die beiden abschließend.

