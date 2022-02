Kaup-Hasler zum Tod von Reinhard Schwabenitzky: „Meister der Unterhaltungskunst“

Wien (OTS) - „Reinhard Schwabenitzky war als gefragter Regisseur, Produzent und Drehbuchautor ein wahrer Meister der Unterhaltungskunst“, reagiert Wiens Kulturstadträtin Veronica Kaup-Hasler auf den Tod des Filmemachers. „Mit ‚Ein echter Wiener geht nicht unter‘ und ‚Kaisermühlen-Blues‘ hat er legendäre, höchst erfolgreiche Serien gedreht und damit Fernsehgeschichte geschrieben. Neben der großartigen schauspielerischen Leistung machten vor allem auch das authentische Wiener Lokalkolorit und der typische Schmäh einen Teil des großen Erfolges aus.

Menschen niveauvoll zu unterhalten und zum Lachen zu bringen, ist eine der schwierigsten Aufgaben überhaupt. Reinhard Schwabenitzky beherrschte diese Kunst, wie er in seinen zahlreichen Komödien gezeigt hat. In seinen Filmen findet sich die ganze Bandbreite von Humor, von Slapstick und Situationskomik über Sprachwitz bis hin zur feinen, nuancierten Klinge. Seine Komödien, in denen häufig seine Ehefrau Elfi Eschke die Hauptrolle spielte, können mit ihren flotten Dialogen, mit Witz und Schlagfertigkeiten als österreichische Screwball-Komödien bezeichnet werden.

Meine Anteilnahme gilt seiner Familie und seinen Weggefährtinnen und Weggefährten“.

