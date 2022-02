Erwerbsvorgang bewilligt

John Deere übernimmt Mehrheitsbeteiligung an Kreisel Electric

Rainbach i. M. (OTS) - Deere & Company (NYSE: DE) hat die Mehrheitsbeteiligung an Kreisel Electric Inc. erworben, einem führenden Pionier in der Entwicklung von flüssigkeitsgekühlter Batterietechnologie. Das österreichische Unternehmen stellt Elektromodule und -packs mit hoher Energiedichte und Haltbarkeit für Hochleistungs- und Off-Highway-Anwendungen her und hat eine batteriegepufferte Ladeinfrastruktur-plattform (CHIMERO) entwickelt.

Diese Transaktion wurde im Dezember 2021 angekündigt und ist nun nach der behördlichen Genehmigung abgeschlossen.

Kreisel Electric (www.kreiselelectric.com) hat seinen Sitz in Rainbach im Mühlkreis, Österreich. Das Unternehmen wurde 2014 gegründet und beschäftigt rund 180 Vollzeitmitarbeiter. Der Markenname und das Warenzeichen des Unternehmens werden beibehalten.

