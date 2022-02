ÖSTERREICH: Ex-ÖVP-Chef Busek rät Sobotka zu Rückzug als U-Ausschuss-Vorsitzender

"Würde mich das treffen, würde ich niederlegen."

Wien (OTS) - Der ehemalige ÖVP-Chef und Vizekanzler Erhard Busek rät Nationalratsrpäsident Wolfgang Sobotka im Interview mit ÖSTERREICH (Donnerstagsausgabe) dazu, den Vorsitz im U-Ausschuss zurückzulegen: "Würde mich das treffen, würde ich niederlegen. Wenn er den Vorsitz im U-Ausschuss präventiv niederlegen würde, bis die Vorwürfe geklärt wären, hätte er meine Sympathie." Busek weiter in Richtung Sobotka: "Ich würde mir das gar nicht antun, es gibt weitaus wichtigere Probleme im Land."

Busek übt in ÖSTERREICH aber auch Kritik am U-Ausschuss: "Die Konzentration auf U-Ausschüsse halte ich für falsch, andere Probleme für dringender. Alles, was die ÖVP da gemacht hat, ist klarerweise idiotisch, dafür brauche ich aber keinen U-Ausschuss."

