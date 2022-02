Im Museum - Das Museum für die Ohren

Der Kulturpodcast feiert seine 100. Episode!

Wien (OTS) - Der Podcast “Im Museum” bringt seinen Zuhörer_innen in jeder Episode ein Objekt aus einem der vielen österreichischen Museen ins Ohr. Die Objekte sind so unterschiedlich, wie die Orte an denen sie zu finden sind: ein Bidet im Museum für Verhütung und Schwangerschaftsabbruch, die Saliera in der Kunstkammer des Kunsthistorischen Museums, ein Reisepass im Haus der Geschichte Österreichs, ein Riesenrad aus Streichhölzern im Bezirksmuseum Leopoldstadt oder ein luftgetrocknetes, menschliches Bein mit Krampfadern im Narrenturm in Wien Alsergrund.



Erzählt bekommen wir diese Objekte von Kunstvermittler_innen, Museumsdirektor_innen, Kurator_innen und wissenschaftlichen Mitarbeiter_innen. Sie bringen die vielen interessanten, skurrilen, lustigen oder bewegenden Geschichten hinter den Objekten zum Leben und geben dabei oft auch einen Blick hinter die Kulissen der Museumsarbeit.



Neben seiner 100. Episode freut sich der Podcast “Im Museum” über seine 7 000. Abon­nen­t_in und seinen 35 000. Download - nach nur fünf Monaten Laufzeit.

Wie es in Zukunft weitergeht?



Das Konzept “Eine Episode - Ein Objekt” bleibt Herzstück des Podcasts. Zukünftig werden auch längere Reportagen zu hören sein, die noch ein Stück weiter hinter die Museumskulissen blicken lassen. Den Anfang macht eine Reportage über den Narrenturm in Wien. Der Narrenturm wurde 1784 als erste Psychiatrische Anstalt Kontinentaleuropas eröffnet. Nach einer wechselvollen Geschichte beherbergt er heute die mit rund 50.000 Exponaten größte pathologisch-anatomische Sammlung der Welt. Eduard Winter, der Leiter dieser Sammlung, führt uns vom Keller in den Dachboden. Vorbei an menschlichen Organen in Formaldehyd und aufgespannten Hautkrankheiten. Dabei erzählt er uns das ein oder andere Schmankerl. Soviel sei vorweggenommen: Kaiser Joseph II. mochte keine Ecken. Weil man da schlecht kehren kann. Die ganze Geschichte gibt es am Montag, den 14.02.2022 in allen Podcast-Apps, auf Apple Podcast & Spotify und auf www.immuseum.at.



Wer steckt dahinter?



Hinter dem Podcast “Im Museum” stecken Andreas Fischer und Iris Borovčnik. Sie haben auch das Podcastlabel und Produktionsbüro sisigrant (wie die Sisi und der Grant) gegründet. Mehr Infos dazu gibt es auf www.sisigrant.com.



Das Projekt “Im Museum” wird durch eine Förderung der Stadt Wien und des BMKOES im Rahmen der Initiative “Kunst im digitalen Raum” unterstützt.

