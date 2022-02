Parkpickerl Wien: Extra Samstage und verlängerte Öffnungszeiten

Korrekturhinweis: Im zweiten Absatz wurde für den Nebenwohnsitz „Kleingartensiedlung" präzisiert – Im vierten Absatz wurde die MBA 21 Außenstelle mit Stiege 2 ergänzt.

Am 1. März 2022 wird in Wien das Parkpickerl flächendeckend eingeführt. Mit einer Gültigkeit von 09:00 Uhr bis 22:00 Uhr in ganz Wien schafft die Stadt Wien nun einen einheitlichen Standard beim Parken in der Bundeshauptstadt. Diese auf alle Bezirke ausgeweitete Maßnahme ist ein Meilenstein für den Wiener Klimaschutz und wird den (Pendler-)Verkehr reduzieren. Damit wird mehr Platz für die Wienerinnen und Wiener geschaffen und die Lebensqualität erhöht.



Neue Bezirke und Erweiterungen

Die aktuelle Ausweitung ist die größte in der Geschichte der Parkraumbewirtschaftung der Stadt. Mit 1. März gibt es folgende Erweiterungsbereiche und Bezirke: 11., 13., 14., 21., 22., 23. – ab diesem Zeitraum ist Parken im Stadtgebiet, ohne Garage oder eigenen Standplatz, bis auf einige Ausnahmen, kostenpflichtig. Personen mit einem Hauptwohnsitz bzw. Nebenwohnsitz in einer Kleingartensiedlung in Wien haben Anspruch auf ein Pickerl. www.parken.wien.gv.at

Übrigens: Mit Stand 24:00 Uhr vom 08.02. wurden in Wien bis jetzt 64.000 Parkpickerl für die Erweiterungsgebiete beantragt.

Service: An zwei Samstagen extra geöffnet – 19. Februar und 26. Februar

Um mehr Service zu bieten und den Run auf die Bezirksämter in letzter Minute etwas abzufangen, haben die Bezirksämter Simmering (MBA 11), Hietzing/Penzing (MBA 13/14), Floridsdorf (MBA 21/Außenstelle Franz Jonas Platz 8/Stiege 2), Donaustadt (MBA 22) und Liesing (MBA 23) an zwei Samstagen im Februar (19. und 26. Februar) für persönliche Antragstellungen von 08:00 bis 14:00 Uhr geöffnet. Innerhalb dieser 6 Stunden steht ein bestimmtes Terminkontingent zur Verfügung. Und es braucht vorab eine Terminreservierung unter: https://www.wien.gv.at/verkehr/parken. Terminvereinbarungen sind auch telefonisch über die jeweilige Bezirksamtsnummer möglich.

Termine wahrnehmen oder stornieren

Die Termine an den speziell eingeschobenen Tagen sind erfahrungsgemäß immer sehr schnell ausgebucht. Leider – auch das zeigt die Erfahrung – werden viele der gebuchten Termine einfach nicht wahrgenommen. Daher appellieren die Bezirksämter an die Bevölkerung, Termine rechtzeitig zu stornieren, damit anderen Personen die Chance gegeben wird, das Parkpickerl zu holen!

Übrigens: Ohne Terminvereinbarung auf ein Amt zu gehen, ist seit Pandemiebeginn nicht mehr möglich – der Schutz der Gesundheit der Bevölkerung, aber auch der Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter geht vor, so die Magistratsdirektion.

Zusatzservice: In der Woche vor dem 1. März und danach bieten die Bezirksämter der Erweiterungsbereiche und neu hinzugekommenen Bezirke erweiterte Öffnungszeiten an.

Erweiterte Öffnungszeiten in den Bezirksämtern: Simmering (MBA 11), Hietzing/Penzing (MBA 13/14), Floridsdorf (MBA 21), Donaustadt (MBA 22) und Liesing (MBA 23):

Sa, 19. Feb.: 8-14 Uhr

So, 20. Feb.: ---

Mo, 21. Feb.: 8-19 Uhr

Di, 22. Feb.: 8-19 Uhr

Mi, 23. Feb.: 8-19 Uhr

Do, 24. Feb.: 8-19 Uhr

Fr, 25. Feb.: 8-17 Uhr

Sa, 26. Feb.: 8-14 Uhr

So, 27. Feb.: ---

Mo, 28. Feb.: 8-19 Uhr

Di, 01. Mär.: 8-19 Uhr

Mi, 02. Mär.: 8-17.30 Uhr

Do, 03. Mär.: 8-17.30 Uhr

Fr, 04. Mär.: 8-17 Uhr

