ORF III am Donnerstag: Premiere „Sinfonie der Alpenseen“ in „Land der Berge“, „Politik live“ mit Reiner Reitsamer

„Donnerstag Nacht“: „Kabarett im Turm“-Doppel u. a. mit neuer Folge „Peter & Tekal – Was schluckst du?“ und „Dinner für Zwei: Flüsterzweieck“

Wien (OTS) - ORF III Kultur und Information präsentiert am Donnerstag, dem 10. Februar 2022, die „Land der Berge“-Premiere „Sinfonie der Alpenseen“ mit den schönsten alpinen Gewässern Tirols. Anschließend lädt Reiner Reitsamer zur „Politik live“-Diskussion zum aktuellsten Thema der Woche, bevor eine neue Folge von „Kabarett im Turm“ mit Peter & Tekal die „Donnerstag Nacht“ einläutet. Nach einer weiteren „Kabarett im Turm“-Folge mit Gerald Fleischhacker steht abschließend eine neue Ausgabe von „Dinner für Zwei“ mit dem Kabarett-Duo „Flüsterzweieck“ auf dem Programm.

Im Hauptabend zeigt „Land der Berge“ die ORF-III-Neuproduktion „Sinfonie der Alpenseen“ (20.15 Uhr). Filmemacher Hans Jöchler macht sich darin zu den schönsten Tiroler Alpenseen auf. Mehr als 600 Weiher, Teiche und Seen fügen sich hier wie bunte Diamanten in die Gebirgsketten ein. Manche von ihnen sind für Wandernde leicht zugänglich, andere wiederum liegen versteckt und eingebettet in einer malerischen Bergkulisse. Beginnend bei den Gletschern, die als Grundlage für die meisten Berg- und Gebirgsseen im Alpenraum dienen, zeigt die Doku den Ursprung der Alpenseen, wie ihre eigentümlichen Farben entstehen und warum sie auf viele Einheimische sowie Touristinnen und Touristen eine derartige Faszination ausüben. Besucht werden u. a. der Brechsee oberhalb von St. Leonhard im Pitztal, der touristische Vilsalpsee im Tannheimertal und der Rifflsee, der größte See in den Ötztaler Alpen.

Um 21.05 Uhr lädt ORF-III-Moderator Reiner Reitsamer zur „Politik live“-Diskussion zum brisantesten politischen Thema der Woche.

Lachen ist bekanntlich die beste Medizin, heißt es zu Beginn der „Donnerstag Nacht“, wenn das aktuelle Programm „Was schluckst du?“ (21.55 Uhr) von Peter & Tekal in „Kabarett im Turm“ TV-Premiere feiert. Die Österreicher/innen schlucken pro Jahr 800 Tonnen Tabletten, zehn Millionen Hektoliter Bier, eine halbe Milliarde Stück Schnitzel – und jede Menge Ärger. Das muss der Mensch erst einmal verdauen. Abseits von tristen Ambulanzen und langen Wartezeiten bieten der Allgemeinmediziner Ronny Tekal und sein Patient Norbert Peter einen gewohnt humoristischen Blick hinter die Kulissen der Gesundheitsmaschinerie und unter den weißen Kittel. Danach folgt mit „Gerald Fleischhacker – Am Sand“ (22.50 Uhr) eine weitere „Kabarett im Turm“-Folge. Um 23.45 Uhr ist das Kabarett-Duo „Flüsterzweieck“ (Antonia Stabinger und Ulrike Haidacher) zu Gast in einer neuen Folge von „Dinner für Zwei“.

