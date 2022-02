Grüne Wien/Otero, Seitz: Auto- und LKW-Kolonne im Grünen Prater?

Wien (OTS) - Die wöchentlichen Demos der Coronamaßnahmen-Gegner:innen sind eine regelmäßige Herausforderung. Es kommt dabei verlässlich zu rechtsextremen Entgleisungen und Gewalt gegen Journalist:innen. Dabei werden Verschwörungserzählungen verbreitet und die Verfassung in Frage gestellt.

„Jetzt wird es noch schlimmer. Denn am kommenden Freitag soll eine Stinker-Kolonne durch den Grünen Prater fahren: Die Corona-Demonstrant:innen fahren mit Autos, LKWs und Traktoren durch ganz Wien und sollen von der Prater Hauptallee starten. Durch den Startpunkt der Demo in der Prater Hauptallee ist zu befürchten, dass sich über Stunden die Autos und LKWs dort sammeln und mit Lärm und Abgasen das Naherholungsgebiet, die Erholungssuchenden und die Tierwelt empfindlich stören werden. Es ist völlig unverständlich, dass ein Sammel- und Startpunkt einer Corona-Demo im Grünen Prater erlaubt ist, denn dort herrscht sonst zu Recht ein striktes Fahrverbot“, so die Umweltsprecherin der Grünen Wien, Huem Otero García.

Bernhard Seitz, Bezirksvorsteher-Stellvertreter der Grünen Leopoldstadt: „Demo- und Versammlungsfreiheit sind ein hohes Gut. Dafür aber den autofreien grünen Prater einen halben Tag lang mit Dieselgestank und -Abgasen zu fluten ist nicht zu rechtfertigen. Es ist die Aufgabe des Bezirksvorstehers Nikolai und der Polizei, den Prater - das wichtigste Naherholungsgebiet der Wiener:innen - mit den dort lebenden Tieren und Pflanzen zu schützen.“ Die Grünen Wien bestehen auf einer Demoroute, bei der Grün- und Erholungsgebiete geschützt werden.

Rückfragen & Kontakt:

Kommunikation Grüne Wien

(+43-1) 4000 - 81814

presse.wien @ gruene.at

http://wien.gruene.at