PALMERS sorgt mit neuer Kollektion für Frühlingsgefühle

Das heimische Traditionsunternehmen verkürzt das Warten auf die warme Jahreszeit mit den Dessous-Highlights der neuen Frühjahrs/Sommer-Kollektion 2022.

Wien (OTS) - Noch geben kühle Temperaturen, eisiger Wind und gelegentliche Schneeflocken den Ton an. Doch die Tage werden Schritt für Schritt länger und versprechen, dass das Warten auf den Frühling in wenigen Wochen ein Ende hat. Wer die warme Jahreszeit kaum mehr erwarten kann, kann sich bei PALMERS bereits jetzt mit ausgewählten Serien der neuen Frühjahrs/Sommer-Kollektion 2022 eindecken. "In den mehr als 300 PALMERS-Shops und im PALMERS Onlineshop hat der Frühling bereits mit aufregenden Dessous-Serien Einzug gehalten. Von romantisch-verspielten, floralen Designs bis hin zu modernem Minimalismus ist auch heuer für jeden Geschmack etwas dabei" , so Eva Renk-Klenkhart, Head of Product bei PALMERS.

Liebe zum Detail mit „Lush Blossom“ und „Serene Finesse“

Feuriges Rot steht für Liebe, Leidenschaft und Wärme – und das macht die verführerische PALMERS-Dessous-Serie „Lush Blossom“ (bereits erhältlich) zum perfekten Frühlingsvorboten. Die Serie „Lush Blossom“ überzeugt mit hochwertigen Stickereien in verführerischem Rot und besteht aus fünf Key-Pieces, die sowohl einzeln, als auch miteinander kombiniert für aufregende Stunden sorgen. Ob sexy Push-up BH, freches Brazil-Höschen oder raffinierter Strumpfbandgürtel – sämtliche Produkte der Linie „Lush Blossom“ punkten mit Liebe zum Detail und hochqualitativen Materialien, die sich wie eine zweite Haut anfühlen.

In unschuldigem, aber nicht minder attraktivem Weiß ist indes die PALMERS-Wäscheserie „Serene Finesse“ (erhältlich ab Ende Februar) designt. „Das Herzstück der Serie bildet ein eleganter, bügelloser Body mit hochwertigen Stickereien, Tüll und zart glänzenden Satineinsätzen, der gerne aus der Oberbekleidung hervorblitzen darf“, so Produktchefin Eva Renk-Klenkhart. Aber: Auch die beiden BHs und die Höschen der Serie „Serene Finesse“ versprechen, in diesem Frühling zur neuen Lieblingswäsche der Kund*innen zu avancieren.

„Privée Spring Bouquet“ und „Lace Deluxe“ sorgen für Frühlingsgefühle

Nach einem kalten und in vielerlei Hinsicht abermals ungewöhnlichen Winter sehnen sich die Österreicher*innen nach frühlingshafter Leichtigkeit – und genau dafür steht die PALMERS-Wäscheserie „Privée Spring Bouquet“ (erhältlich ab KW14). „Die luxuriösen, farbenfrohen Stickereien erwecken sogar bei echten Winterfans Frühlingsgefühle. Dabei sorgen erlesene Details, wie etwa elastischer Satin und feiner Tüll, für einen verspielt femininen Look“, fasst Renk-Klenkhart zusammen.

All jenen, die klassisches Schwarz oder Weiß bevorzugen und dabei nicht auf raffinierte Spitze verzichten wollen, legt die Modeexpertin die PALMERS-Wäscheserie „Lace Deluxe“ (bereits erhältlich) ans Herz. Diese Serie lässt sich mit zahlreichen Key Pieces aus der aktuellen Frühjahrs/Sommer-Kollektion von PALMERS kombinieren und umfasst unterschiedliche Schnitte und Modelle, so wie zum Beispiel einen sexy Spitzenbody und einen eleganten Strumpfbandgürtel in Schwarz.

Nachhaltig zarte Wäsche mit Shaping-Effekt „Smooth Elegance“

Dass auch eleganter Minimalismus ein absoluter Hingucker sein kann, beweist „Smooth Elegance“ (erhältlich ab Mitte Februar). Die Wäsche-Serie für jeden Tag schmiegt sich wie eine zweite Haut an die Silhouette und formt mit einem leichten Shape-Effekt ohne einzuengen. Dabei ist „Smooth Elegance“ auch Teil der kontinuierlich wachsenden PALMERS Green Line, denn: Der Mikrofaserstoff der Linie besteht aus recyceltem Polyamid für einen geringeren Ressourcenverbrauch. „Nachhaltigkeit ist für PALMERS nicht nur ein Trend, sondern gelebte Realität. In den vergangenen Jahren haben wir sehr viel Zeit investiert, um die besten nachhaltigen Stoffe für unser vielfältiges Sortiment auszuwählen“, sagt Eva Renk-Klenkhart von PALMERS abschließend.

Über PALMERS

1914 hat Ludwig Palmers den Grundstein für ein besonderes Unternehmen gelegt, das bis heute seinen Erfolg auf außergewöhnliche Leistungen im Bereich Produkt, Kundennähe und Beratung begründet. PALMERS gilt als Innovationsführer im Wäschebereich und ist in Österreich klarer Marktführer mit über 200 Standorten. Hierzulande besitzt die Marke PALMERS einen Bekanntheitsgrad von fast 100 Prozent, womit sie als Markenikone bezeichnet werden darf. Über die Grenzen Österreichs hinaus genießt die Marke PALMERS einen ausgezeichneten Ruf und dank seiner legendären Plakatkampagnen eine überdurchschnittlich hohe Markenbekanntheit. Heute ist PALMERS an über 300 Standorten in 17 Ländern mit eigenen Filialen, Shop-in-Shop- und Franchiseflächen in ganz Europa vertreten. PALMERS konnte immer wieder neue Akzente und Maßstäbe setzen und sich dadurch als eine international führende Marke etablieren. Seit der Übernahme des Unternehmens 2015 durch die Familien Wieser und Hutman ist PALMERS auf dem Weg zu einer globalen Fashion-Brand.

