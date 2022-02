Konzertveranstaltungen in Niederösterreich

Von Klezmermusik für Kinder bis zu Mostviertler Dialektsongs

St. Pölten (OTS/NLK) - Zum Abschluss des Semesterferienprogramms auf Schloss Hof präsentiert Marko Simsa am Sonntag, 13. Februar, ab 14.30 Uhr mit „Tschiribim“ Klezmermusik für Kinder. Nähere Informationen und Karten unter 02285/20000, e-mail office @ schlosshof.at und www.schlosshof.at bzw. www.imperialtickets.com.

Im Rahmen des „Salons Ehrenfellner“ spielen der Geiger Emmanuel Tjeknavorian & Friends am Montag, 14. Februar, ab 19 Uhr im Augustinussaal von Stift Klosterneuburg Musik von Johannes Brahms und Dmitri Schostakowitsch. Nähere Informationen und Karten unter 0699/11021720, e-mail kontakt @ salonehrenfellner.at und www.salonehrenfellner.at.

Am Dienstag, 15. Februar, holt dann Sigrid Horn gemeinsam mit Sarah Metzler und Bernhard Scheiblauer ab 19.30 Uhr in der Johann-Pölz-Halle in Amstetten ihr ursprünglich 2021 geplantes Konzert „I bleib do“ mit Mostviertler Dialektsongs nach. Nähere Informationen und Karten beim Kultur- & Tourismusbüro Amstetten unter 07472/601-454 und www.avb.amstetten.at/poelzhalle.

Alle Veranstaltungen gemäß aktueller Covid-19-Regeln und derzeitigem Stand.

Rückfragen & Kontakt:

Amt der Niederösterreichischen Landesregierung

Landesamtsdirektion/Öffentlichkeitsarbeit

Mag. Rainer Hirschkorn

02742/9005-12175

presse @ noel.gv.at

www.noe.gv.at/presse