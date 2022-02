Florian Wolf wird neuer Vertriebsleiter von techbold

Florian Wolf besetzt die Position des Vertriebsleiters auf perfekte Art und Weise, sowohl durch seine langjährige Erfahrung im B2B-Vertrieb als auch durch sein umfangreiches Wissen als ehemaliger Geschäftsführer und Gründer der Semizen Gruppe. Er hat bereits eine beeindruckende Karriere hinter sich und verfügt über ein großes Netzwerk an Kontakten in der IT-Branche in Österreich. Mit seinem unternehmerischen Mindset und seinen perfekten Kenntnissen von den IT-Anforderungen der mittelständischen Unternehmen, wird dieser wichtige Unternehmensbereich von techbold für das weitere zukünftige Wachstum vorbereitet.

Damian Izdebski, Gründer und CEO von techbold

2/3