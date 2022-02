Erfolgreiche RFS-Studenten-Demo gegen 2G an der WU!

ÖH-Vorsitzende errichtet Blockade, beschimpft Demo-Teilnehmer und wird von der Polizei vom Campus abgeführt!

Wien (OTS) - „Trotz schlechten Wetters haben gestern über 500 Demo-Teilnehmer ein starkes Zeichen gegen das 2G-Unrechtsregime an der WU gesetzt. Mutige Studenten, Absolventen und sogar Dozenten sind für den freien Hochschulzugang und das Recht auf Bildung aufgestanden und haben dem Corona-Wahnsinn an der WU die rote Karte gezeigt. Auch NAbg. Petra Steger unterstützte die Protestveranstaltung mit einer emotionalen Rede und führte im Anschluss den friedlichen Spaziergang durch die WU an. Ein Skandal sondergleichen ist hingegen, dass die ÖH-Vorsitzende Keya Baier samt Antifa-Handlangern eine Blockade auf unserer angemeldeten Demo-Route errichtet hat, die trotz Anweisungen der Polizei nicht aufgelöst wurde. Nachdem auch unsere Alternativroute blockiert wurde und einzelne Demo-Teilnehmer attackiert wurden, hat die Polizei entschlossen eingegriffen und den linksextremen Mob vom Campus abgeführt“ so RFS-Bundesobmann Matthias Kornek

„Es ist unfassbar, dass eine ÖH-Vorsitzende gemeinsam mit der Antifa Widerstand gegen die Exekutive leistet und dann sogar vom Campus abgeführt werden muss. Ein solches Verhalten ist des Amtes absolut unwürdig und kann nicht ohne Konsequenzen bleiben. Keya Baier hat gestern einmal mehr eindrucksvoll bewiesen, dass sie lieber mit ihren Radaubrüdern der Antifa friedliche Demonstrationen zum Eskalieren bringt, anstatt für die Studenten seriöse Politik zu machen. Ein Rücktritt ist dringend notwendig, bevor Österreich eine ÖH-Vorsitzende hat, die im Gefängnis sitzt“, fordert RFS-Bundesobmann Matthias Kornek.

