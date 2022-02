spusu NÖ-Firmenchallenge 2022 – Die Suche nach Niederösterreichs aktivsten Firmen geht in die fünfte Runde

LR Danninger: „Die spusu NÖ-Firmenchallenge soll den Ehrgeiz wecken, den Zusammenhalt stärken und die Bewegung in NÖ Unternehmen fördern“

St.Pölten (OTS) - Ganz egal, ob man gerne läuft, mit den Inlineskates unterwegs ist, in die Pedale des Fahrrads tritt oder am liebsten einfach nur wandert – von 1. März bis 31. Mai zählt für alle Berufstätigen wieder jede Minute Bewegung in der freien Natur. In dieser Zeit sucht SPORTLAND Niederösterreich in Kooperation mit spusu, der Wirtschaftskammer Niederösterreich und ecoplus, der Wirtschaftsagentur des Landes Niederösterreich, bereits zum fünften Mal die aktivsten Firmen Niederösterreichs. „Wir wollen Niederösterreichs Berufstätigen auch 2022 eine attraktive Möglichkeit bieten, regelmäßige Bewegung in ihren Alltag zu integrieren und gemeinsam mit ihren Kolleginnen und Kollegen aktiv zu sein. Mit der Corona-Pandemie gingen bei vielen von uns die sportlichen Aktivitäten deutlich zurück. Dabei sind diese nicht nur für das körperliche und geistige Wohlbefinden wichtig. Wer sich sportlich fit hält, kann auch in der Firma oft bessere Leistungen bringen. Gemeinsame sportliche Aktivitäten stärken zudem das Betriebsklima, daher liegt mir diese Aktion so am Herzen. Ich möchte alle niederösterreichischen Unternehmerinnen und Unternehmer herzlich dazu einladen, an dem digitalen Sport-Wettbewerb teilzunehmen“, so Sportlandesrat Jochen Danninger.

Um die Wichtigkeit von Bewegung und Zusammenhalt weiß auch Wolfgang Ecker, Präsident der Wirtschaftskammer Niederösterreich (WKNÖ). „Es liegen mittlerweile zwei extrem fordernde Jahre hinter unseren Unternehmen, die allen Beteiligten einiges abverlangt haben. Umso wichtiger ist es, mittels gemeinsamer Initiativen den Zusammenhalt zu stärken und speziell das körperliche Wohl aller Berufstätigen zu forcieren. Ich freue mich, dass die spusu NÖ-Firmenchallenge auch in diesem Jahr wieder sportlichen Schwung in Niederösterreichs Unternehmenswelt bringt und das Gemeinschaftsgefühl bei diesem digitalen Wettbewerb im Vordergrund steht.“

Ebenso unterstreicht auch Helmut Miernicki, Geschäftsführer von ecoplus, die große Bedeutung von Sport und Bewegung: “Gesunde und dynamische Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter sind für jeden Betrieb von enormer Bedeutung. Der Sport ist dabei ein wichtiger Faktor, denn er ist der perfekte Ausgleich zum Berufsalltag und steigert das Wohlbefinden. Daher sind wir selbstverständlich auch bei der fünften Ausgabe der spusu NÖ-Firmenchallenge mit an Bord und unterstützen dieses Erfolgsformat.“

Wie bereits im letzten Jahr kommt auch heuer die „spusu Sport“-App zum Einsatz. Diese wurde speziell für den Wettbewerb entwickelt und an die Bedürfnisse der NÖ-Firmenchallenge angepasst. Sie ist übersichtlich, leicht bedienbar und kann mit allen handelsüblichen Geräten, wie Garmin oder Polar, gekoppelt werden. spusu-Geschäftsführer Franz Pichler betont: „Als Unternehmer weiß ich nur zu gut, wie wichtig die Gesundheit der Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter und der Zusammenhalt im Team sind. Zudem bin ich selbst ein begeisterter Läufer und kenne den positiven Einfluss, den der Sport auf Körper und Geist hat. Daher freut es mich sehr, dass wir mit unserer Sport-App die Niederösterreicherinnen und Niederösterreicher zur Bewegung animieren und Firmen zu einem freundschaftlichen Wettbewerb einladen. Die spusu NÖ-Firmenchallenge verbindet auf wunderbare Weise die Arbeitswelt mit der Sportwelt.“ Die „spusu Sport“-App bietet heuer zudem zusätzliche Funktionen. Neben dem Langlauf als weitere Sportart wurde auch ein Pause-Button integriert. Für individuelle Teilerfolge erhält man künftig diverse Auszeichnungen. „Mit all diesen Erweiterungen werden die Benutzerfreundlichkeit und die Attraktivität des Wettbewerbs noch einmal optimiert. Ich bin überzeugt, dass wir dadurch noch mehr Berufstätige zur aktiven Unterstützung ihrer Firma bei unserer Challenge animieren können“, zeigt sich Sportlandesrat Jochen Danninger über die Neuerungen begeistert.

Im Rahmen der spusu NÖ-Firmenchallenge lautet das Motto also bald wieder „Bewegte Arbeit“. Ab 1. März 2022 startet der Wettbewerb, bei dem alle berufstätigen Niederösterreicherinnen und Niederösterreicher mithelfen können, ihre Firma zur aktivsten des Bundeslandes zu machen.

