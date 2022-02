FPÖ NÖ: Das Problem in unserem Land ist die ÖVP!

Korruptionsmaschinerie und Postenschacher: Mikl-Leitner ist mittendrin statt nur dabei

St. Pölten (OTS) - „Die ÖVP NÖ ist Dreh- und Angelpunkt des schwarzen Personalkarussells in der Republik. Die neuesten Chat-Enthüllungen sind der Beweis dessen, was viele in unserem Land längst wissen. Mikl-Leitner ist in der ÖVP-Korruptionsmaschinerie und beim Postenschacher mittendrin statt nur dabei. Das System, das die Schwarzen in Niederösterreich erfunden haben und seit Jahrzehnten anwenden, ist eins zu eins auf Bundesebene übergestülpt worden. Im zentralen Mittelfeld spielen Mikl-Leitner und Wolfgang Sobotka, die offensichtlich nicht nur das Innenministerium kohlrabenschwarz eingefärbt, sondern auch bei zentralen Postenbesetzungen in der Republik die Fäden in der Hand hatten“, kommentiert FPÖ NÖ Landesparteisekretär Alexander Murlasits die jüngsten Chat-Enthüllungen rund um Mikl-Leitner und ihre ÖVP-Freunde. Der Ursprung der ÖVP-Spieler liegt augenscheinlich im ÖAAB, wo Mikl-Leitner, Sobotka, Wöginger und auch Nehammer beheimatet sind. „Das Problem in unserem Land ist die ÖVP, die Politik zum Selbstzweck erklärt anstatt für die Landsleute zu arbeiten“, betont Murlasits.

Mikl-Leitners Versuch einer Läuterung hält Landbauer für gescheitert. „Wer zur Beichte geht, muss auch Buße tun. Ich gehe davon aus, dass auch Mikl-Leitner zu gegebener Zeit vor den ÖVP-Korruptionsuntersuchungsausschuss treten wird müssen, um sich zu erklären“, sagt Murlasits.

Bezugnehmend auf den Gsindl-Sager der Landeshauptfrau meint Murlasits: „Wenn SPÖ-Wähler schon als Gsindl diffamiert werden, dann will ich gar nicht wissen, wie über andere politische Mitbewerber bei der ÖVP hergezogen wird. Ich glaube nicht, dass der Sager aus der aufgeheizten Stimmung infolge der Flüchtlingskrise entstanden ist, immerhin war es Mikl-Leitner, die als Innenministerin die Willkommenspolitik in Österreich etabliert und Hunderttausende illegale Massenzuwanderer unkontrolliert ins Land gelassen hat.“

Rückfragen & Kontakt:

FPÖ Niederösterreich

Richard Punz, BA

Presse und Öffentlichkeitsarbeit

M:0664 142 99 04

richard.punz @ fpoe.at

www.fpoe-noe.at