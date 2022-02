Wiener Selbsthilfegruppen Verzeichnis 2022 erschienen: Angebot von über 260 Selbsthilfegruppen für Betroffene und Angehörige

SHG-Verzeichnis der Selbsthilfe-Unterstützungsstelle SUS Wien mit neuen Themen wie Kinderwunsch, Eltern transidenter Kinder oder Borderline-Betroffene

Wien (OTS) - Für einander da sein und Schwierigkeiten gemeinsam besprechen, das ist das Angebot von über 260 Selbsthilfegruppen in Wien, bei denen rund 40.000 Betroffene und Angehörige wichtige Unterstützung finden. „Selbsthilfegruppen sind eine wertvolle Ergänzung zu medizinischen und psychologischen Einrichtungen in Wien. Der Austausch mit anderen Betroffenen kann helfen, einen besseren Umgang mit Krankheiten zu finden oder andere Sichtweisen kennenzulernen“, erklärt Peter Hacker, Stadtrat für Soziales, Gesundheit und Sport, anlässlich der Veröffentlichung des Wiener Selbsthilfegruppen Verzeichnisses 2022. Dieses Engagement der Selbsthilfegruppen ist insbesondere in Corona-Zeiten, in denen viele Menschen zusätzlich mit sozialen Einschränkungen zurechtkommen mussten, notwendig. „Die Covid-19-Pandemie hat Selbsthilfegruppen vor große Herausforderungen gestellt. Persönliche Zusammenkünfte waren gar nicht, oder nur eingeschränkt möglich. Dennoch haben die Gruppen mit Online-Meetings und per Telefon Wege gefunden, weiterhin aktiv zu sein“, unterstreicht Dennis Beck, Geschäftsführer der Wiener Gesundheitsförderung - WiG.

Aktuelle gesellschaftliche Entwicklungen zeigen sich in neuen Gruppen

Jährlich veröffentlicht die Selbsthilfe-Unterstützungsstelle SUS Wien ein Verzeichnis, in dem sämtliche Selbsthilfegruppen und deren Kontaktdaten gesammelt sind. Dazu gehören Gruppen zu unterschiedlichsten körperlichen oder seelischen Erkrankungen sowie zur Bewältigung von Krisensituationen. Gesundheitsstadtrat Peter Hacker und WiG-Geschäftsführer Dennis Beck betonen, dass das gesammelte Sichtbarmachen von diesen Angeboten besonders wichtig ist. Das neue Selbsthilfegruppen Verzeichnis zeigt auch, dass es durch gesellschaftliche Veränderungen Bedarf für neue Selbsthilfegruppen gibt. So finden sich seit heuer etwa auch Angebote für Menschen mit Kinderwunsch, Angehörige von transidenten Kindern oder für Borderline-Betroffene.

Jetzt kostenlos bestellen oder downloaden!

Das neu erschienene Wiener Selbsthilfegruppen Verzeichnis 2022 gibt einen Überblick über Kontaktdaten von mehr als 260 Wiener Selbsthilfegruppen zu 141 gesundheitsbezogenen Themen und ist damit eine wichtige Informationsquelle, um rasch und unkompliziert Kontakt zu einer passenden Selbsthilfegruppe zu finden. Das Wiener Selbsthilfegruppen Verzeichnis 2022 kann ab sofort kostenlos beim Broschüren-Bestellservice der Wiener Gesundheitsförderung telefonisch unter +43 1 4000 76924 oder per E-Mail broschueren @ wig.or.at angefordert werden und ist auch online abrufbar: Wiener Selbsthilfegruppen-Verzeichnis 2022. Zusätzlich liegt das Wiener Selbsthilfegruppen Verzeichnis 2022 in zahlreichen Beratungsstellen, Bezirksämtern sowie Krankenhäusern aber auch in Apotheken und bei Allgemeinmediziner*innen in ganz Wien auf.

