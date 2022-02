ORF III am Mittwoch: Premieren-Doppel mit „Heimat Österreich: Entlang dem Murtal“ und „Landleben: Winter im Almenland“

Außerdem: „MERYNS sprechzimmer: Wie tickt unsere innere Uhr“, „treffpunkt medizin: Lebenselixier Licht“, Michael Häupl in den „Wiener Vorlesungen“

Wien (OTS) - ORF III Kultur und Information präsentiert am Mittwoch, dem 9. Februar 2022, die neue „Heimat Österreich“-Produktion „Entlang dem Murtal“. Anschließend ist „Landleben“ in einer Neuproduktion im winterlichen Almenland unterwegs, bevor schließlich die Faschingstraditionen in Salzburg beleuchtet werden. Das ORF-III-Gesundheitsdoppel widmet sich dem menschlichen Biorhythmus und zeigt, wie sich das „Lebenselixier Licht“ auf unseren Körper auswirkt. Abschließend ist u. a. Wiens Altbürgermeister Michael Häupl zu Gast in den „Wiener Vorlesungen“, wenn über eine klimagerechtere Gesellschaft gesprochen wird.

Im Hauptabend zeigt „Heimat Österreich“ um 20.15 Uhr die Neuproduktion „Entlang dem Murtal“. Gestalter Michael Weinmann zeigt, wie sich die kalte Jahreszeit bei den bergbäuerlichen Familien der Region abspielt. Etwa bei Cilli Spreitzer, die mit ihrem Mann den höchstgelegenen Bergbauernhof von St. Georgen am Kreischberg auf 1.275 Metern betreibt. Ursprünglich war sie Bäckerin, sie wurde 1983 zur jüngsten Bäckermeisterin Österreichs. Ihr jüngerer Sohn Harald ist Musiker, gemeinsam mit seiner Familie und Freundin Theresa musiziert er oft am Wochenende. Viktor Seidl führt gemeinsam mit seiner Frau eine Pension in St. Ruprecht ob Murau. Der 70-Jährige repariert und wartet als gelernter Mechaniker im Winter seine Landwirtschaftsgeräte, damit sie im Sommer wieder einsatzfähig sind.

„Landleben“ zeigt um 21.05 Uhr in einer neuen Doku den „Winter im Almenland“. Nahe der steirischen Teichalm erstreckt sich das Almenland, eine Gegend, die zu allen Jahreszeiten zum Wandern und Verweilen einlädt. Rund um die Gemeinden Passail, Fladnitz, Sankt Kathrein und Gasen gehen die Menschen im dort eingerichteten Naturpark noch äußerst bedacht mit dem Naturerbe um. Gestalter Wolfgang Scherz hat in dieser ORF-III-Neuproduktion filmisch festgehalten, wie hier der Winter gelebt wird und die weiße Pracht für eine willkommene Abwechslung im Jahreszeitenrhythmus sorgt. Anschließend folgt „Wenn es rund geht in Anif – Fasching in Salzburg“ (21.55 Uhr).

Um 22.30 Uhr geht „MERYNS sprechzimmer“ folgender Frage nach: „Wie tickt unsere innere Uhr?“. Wie man optimal nach seinem Rhythmus lebt und was zu tun ist, wenn das Leben gegen die innere Uhr geht, darüber spricht ORF-Gesundheitsexperte Siegfried Meryn mit Brigitte Holzinger (Schlaf- und Traumforscherin), Claudia Lazar (Ärztin für Allgemeinmedizin und Traditionelle Chinesische Medizin) und Edda Winkler-Pjrek (Fachärztin für Psychiatrie und Psychotherapeutische Medizin). Danach geht „treffpunkt medizin“ in „Lebenselixier Licht – Wie Farben unseren Körper steuern“ (23.20 Uhr) mit Expertinnen und Experten aus Medizin und Naturwissenschaften den Auswirkungen des Sonnenlichts auf die menschliche Gesundheit auf den Grund.

Zum Abschluss des Abends lädt Marlene Nowotny zu den „Wiener Vorlesungen“ unter dem Titel „Eine klimagerechte Gesellschaft:

Rechtsstaat, Demokratie und nachhaltige Entwicklung“ (0.05 Uhr). Die Sendung legt dar, warum ohne Frieden eine nachhaltige Entwicklung nahezu unmöglich ist. Zu Gast sind Verena Winiwarter von der Universität für Bodenkultur Wien und der Wiener Altbürgermeister Michael Häupl.

