Ukraine Konflikt - ACA fordert sicheren Luftraum für die Zivilluftfahrt

Austrian Cockpit Association ist um die Sicherheit der Flight-Crews jener Airlines besorgt, die nach bzw. über die Ukraine und/oder Belarus fliegen müssen.

Flughafen Wien (OTS) - Seit 2014 gibt es zwar Flugbeschränkungen, dennoch kam es im selben Jahr zum Abschuss des Malaysia Airlines Fluges MH17. „Je mehr Soldaten und Kriegsmaterial in umstrittenen Gebieten stationiert werden, desto größer ist aus unserer Sicht auch die Gefahr, dass Gerätschaften in die falschen Hände fallen.“ so Capt. Sebastian Feiner, Security Experte der ACA. „Diese Situation weist viele Parallelen zum Jahr 2014 auf, als der Malaysian Airlines Flug MH-17 über der Ostukraine durch Luftabwehrraketen abgeschossen wurde und alle 298 Menschen an Bord ihr Leben verloren. Damals fielen, vermutlich russische, Buk M-1 Abwehr-Raketensysteme in die Hände von Abwehrkämpfern.“ so Feiner weiter.

Auch wenn seit der massiven Stationierung von Artillerie und Soldaten an der ukrainischen Grenze in den vergangenen Wochen die meisten Fluggesellschaften den Luftraum über der Ukraine meiden, bleibt die finale Entscheidung, eine Ausweichroute zu fliegen, den Airlines überlassen.

Als Interessenverband der österreichischen Verkehrspilot*innen setzen wir uns seit vielen Jahren, und gemeinsam mit unseren Dachverbänden ECA und IFALPA auch auf internationaler Ebene dafür ein, dass Lufträume sicher sind. Risikogebiete sollen von zivilen Flugzeugen gemieden werden. Leider stehen oftmals wirtschaftliche Überlegungen einer objektiven Risikobewertung entgegen. Deshalb ist es notwendig, dass Lufträume über Risikogebieten von behördlichen Stellen geschlossen werden.

Zivilluftfahrt und damit alle Beteiligten - Crews und Passagiere - brauchen den Schutz der Politik und die Behörden müssen diesen sicherstellen. Security Experte Sebastian Feiner: "ACA fordert Verantwortliche in Politik und bei Behörden auf, sich bei internationalen Organisationen für den weltweiten, verlässlichen Schutz der zivilen Luftfahrt einzusetzen! Insbesondere ist darauf zu drängen, dass alle Staaten die entsprechenden Konventionen ('Montreal Convention' - ICAO Doc 8966) ratifizieren und die geforderten Maßnahmen umsetzen!"

