ÖVP-Angriff auf Kunstfreiheit: Über 50 Kulturinstitutionen und Kunstschaffende schreiben offenen Brief

Ausstellung über muslimisches Leben in Österreich wird anti-muslimisch angegriffen

Wien (OTS) - Im November 2021 fand an der Akademie der bildenden Künste in Wien die multidisziplinäre Kunstausstellung Muslim* Contemporary statt. In einer schriftlichen Anfrage erheben die beiden ÖVP-Politikerinnen Laura Sachslehner und Caroline Hungerländer schwere Vorwürfe gegen die Kunstausstellung („Naheverhältnis zum politischen Islam” und „linksextreme Gewaltbereitschaft”) und stellen ihre Förderwürdigkeit durch Institutionen der Stadt Wien infrage.

Über fünfzig Kulturinstitutionen und Kunstschaffende antworten nun mit einem offenen Brief und warnen darin vor einem politisch motivierten ÖVP-Angriff auf feministische, anti-rassistische Kunst und kritische zivilgesellschaftliche Stimmen. Gezeichnet ist der Brief von prominenten Persönlichkeiten im Kunstbereich wie etwa Rektor und Vizerektorin der Akademie der bildenden Künste, Mag. Dr. Johan Frederik Hartle und Mag.a Dr.in Ingeborg Erhart, den Direktorinnen der Kunsthalle Wien (WHW), Secession-Vorstandsmitglied Ricarda Denzer sowie einschlägigen Interessensgemeinschaften (Vertreterinnen von IG Kultur Österreich, IG bildende Kunst, IG freie Theaterarbeit und weiteren). Der ganze offene Brief mit der Liste aller Unterzeichnenden ist hier einsehbar:

https://muslimcontemporary.at/offener-brief

Der offene Brief schließt mit der mahnenden Frage: "Nutzt die ÖVP die 2020 eingesetzte „Dokumentationsstelle politischer Islam“ um zivilgesellschaftliche Akteur:innen einzuschüchtern; um anti-muslimische Rassismen in der Gesellschaft zu verstärken; um Künstler:innen die Förderwürdigkeit abzusprechen sowie Bürger:innen zu diskreditieren, weil diese ÖVP-Politik kritisieren?"

Für die Unterzeichnenden wird der Eindruck erweckt, dass die ÖVP-Anfrage nicht nur ein Angriff auf Künstler:innen, die muslimische Zivilgesellschaft und Politikerinnen of Color sei, sondern zudem einen schwerwiegenden Angriff auf die Kunstfreiheit und kritische Stimmen ganz allgemein darstelle.

