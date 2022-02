Schnabl: Fordert öffentliche Entschuldigung von Johanna Mikl-Leitner

Chatinhalte konterkarieren Lippenbekenntnis zum Miteinander in NÖ

St. Pölten (OTS) - „Die Chatinhalte von Johanna Mikl-Leitner konterkarieren das Lippenbekenntnis zum Miteinander in Niederösterreich. Sie diffamieren politisch Andersdenkende und zeigen, dass die ÖVP offenbar nicht bereit ist, einen Konsens mit den politischen Mitbewerbern zu finden – sondern die ÖVP verfällt vielmehr in Beschimpfungen. Diese betreffen aber letztendlich nicht nur die Partei selbst, sondern vor allem die vielen Funktionär*innen, Mitglieder und die Wähler*innen der SPÖ. Jene Menschen, die Anteil daran hatten, unser Land aufzubauen und die es jetzt in ihren Berufen am Laufen halten!“, erklärt SPÖ NÖ Landesparteivorsitzender LHStv. Franz Schnabl. Er kündigt einen offenen Brief zu den Chats an und fordert eine öffentliche Entschuldigung.

Rückfragen & Kontakt:

SPÖ Niederösterreich

Mag. Gabriele Strahberger

Pressesprecherin

0664/8304512

gabriele.strahberger @ spoe.at

www.noe.spoe.at