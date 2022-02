Kocevar: Lieber rotes Gsindl als die „Hure der Reichen“

Mikl-Leitners Chat beleidigt Arbeitnehmer*innen, die unser Land am Laufen halten

St. Pölten (OTS) - „Der Sager von Johanna Mikl-Leitner ist despektierlich der SPÖ gegenüber, aber vor allem den Menschen gegenüber, die die SPÖ wählen: Also jenen Arbeitnehmer*innen, die ihre Luxusimmobilien bauen, die ihre überdimensionierten Autos reparieren, die sich um die Pflegebedürftigen kümmern und die in den Krankenhäusern die Pandemie gestemmt haben, die Schwarz-Türkis-Grün nie in den Griff bekommen hat“, erklärt SPÖ NÖ Landesgeschäftsführer Wolfgang Kocevar. Das „rote Gsindl“ habe den Sozialstaat aufgebaut, sei in der Geschichte immer auf der richtigen Seite gestanden – ohne dem Austrofaschisten Dollfuß sogar im Parlament zu huldigen – und sei immer eine Stimme für jene, die es sich nicht so einfach richten konnten, wie die Großspender der ÖVP. Von der ÖVP, die Thomas Schmid als „Hure der Reichen“ bezeichnet hat, sei offenbar nichts anderes zu erwarten: „Im Scheinwerferlicht von Fernsehkameras spricht Mikl-Leitner vom Miteinander in Niederösterreich, ohne Publikum zeigt sie, wie sie über die politischen Mitbewerber tatsächlich denkt.“

„Ich bin stolz darauf, zum roten Gsindl zu gehören. Und brauche mir nicht wie Johanna Mikl-Leitner den Vorwurf gefallen lassen, einen selbstgefälligen Narzissten ins Amt des Bundeskanzlers gehievt zu haben. Jenen Bundeskanzler, der Regierungen aus reiner Selbstherrlichkeit gesprengt hat und der die Reputation Österreichs in vielen Fällen unwiederbringlich zerstört hat“, sagt Kocevar: „Das Sittenbild der ÖVP – ein Gruppenbild mit Dame – zeigt uns allen, warum diese Regierung keine Krise meistern kann. Eitelkeit, Machtbesessenheit und Pflichtvergessenheit sind nicht die Eigenschaften, die gefragt sind, ein Land wie Österreich und wie Niederösterreich nach vorne zu bringen!“

