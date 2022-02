NEOS zum Safer Internet Day: Cybermobbing engagiert bekämpfen

Douglas Hoyos: „Bemühungen im Kampf gegen Cybermobbing müssen verstärkt werden.“

Wien (OTS) - „Dass mit all den nicht mehr wegzudenkenden Vorzügen des Internets auch Gefahren und Missbrauchsmöglichkeiten einhergehen, ist nichts Neues. Das müssen wir uns als Politik und Gesellschaft dennoch immer wieder bewusst vor Augen führen“, betont NEOS-Digitalisierungssprecher Douglas Hoyos. „Der Safer Internet Day ist eine gute Gelegenheit dafür. Ich begrüße den Schwerpunkt Kampf gegen Cybermobbing anlässlich des morgigen Safer Internet Days. Mobbing ist eine massive Belastung für Kinder und Jugendliche. Durch die Corona-Pandemie wurde nicht nur der Unterricht in den digitalen Raum verlegt, sondern auch der Großteil sozialer Interaktion – auch Mobbing. Initiativen gegen Hass im Netz sind daher enorm wichtig.“ Hoyos erinnert in diesem Zusammenhang auch an den Digital Services Act, der aktuell im Europäischen Parlament debattiert wird: „Hate Speech wird auf den Plattformen dann nicht mehr so leicht möglich sein und Nutzerinnen und Nutzer sowie Behörden können das Löschen von Inhalten rascher und einfacher durchsetzen.“

Doch auch auf österreichischer Ebene können wichtige Schritte im Kampf gegen Cybermobbing gesetzt werden, ist der NEOS-Digitalisierungssprecher überzeugt: „Wir brauchen nicht nur mehr Schulpsycholog_innen, sondern müssen auch dafür sorgen, dass Angebote zur Weiterbildung von Lehrer_innen ausgebaut und stärker genutzt werden. Die Bundesregierung und Bundesländer sind hier gefordert, mehr Initiativen zur Aufklärung und Unterstützung von Pädagog_innen zu schaffen.“

Rückfragen & Kontakt:

Parlamentsklub der NEOS

0664/88782480

presse @ neos.eu

http://neos.eu