Ernten im Schnee. Mit GOURMET Kids zu Besuch in der City Farm Augarten

GOURMET Kids, der Spezialist für gesunde Kinderernährung, lädt zum spannenden Winterworkshop mit Gartenexperten Wolfgang Palme.

Wien (OTS) - Auch im Winter kann Gemüse in Hülle und Fülle wachsen. Das zeigt eindrucksvoll ein Gartenworkshop von GOURMET Kids in der City Farm Augarten. Dabei haben Direktor*innen, Pädagog*innen und Freizeitleiter*innen die Möglichkeit, direkt vom Wintergemüse-Pionier Wolfgang Palme zu lernen und die köstliche Vielfalt bei richtigem Winterwetter zu entdecken.

„Ein Tag in der City Farm ist immer lehrreich und eine besondere Erfahrung für alle Sinne. Die tollen Tipps von Wolfgang Palme kann danach jeder von uns im eigenen Garten umsetzen und mit anderen teilen“, freut sich Mag.a Claudia Ertl-Huemer, Verantwortliche für Kindergarten- und Schulessen bei GOURMET, die mit ihrem Team heuer bereits zum zweiten Mal zum Ernten im Schnee in die City Farm eingeladen hat.

Gemüsevielfalt auch in der kalten Jahreszeit

Beim Rundgang durch den winterlichen Garten gibt Wolfgang Palme Tipps und Tricks, wie die knackig-frische Ernte von Asia-Salaten, Mangold, Wasabino, Kohl & Co. auch in der kalten Jahreszeit gelingt. „Viele dieser bunten Köstlichkeiten sind im Supermarkt gar nicht zu finden. Dementsprechend sind diese Gemüsearten weniger bekannt und der Besuch bei uns für unsere Gäste immer ein wahres Geschmackserlebnis“, erzählt DI Wolfgang Palme, Leiter der City Farm Augarten. Denn natürlich wird das vielfältige Wintergemüse gleich vor Ort verkostet. Ein Kisterl voll mit selbst geernteten Köstlichkeiten gibt es auch als Mitbringsel für Zuhause. Die Teilnehmer*innen sind begeistert: „Es war wirklich ein bereichernder Workshop. Ich durfte viele neue Arten kennenlernen und auch kosten. Und werde ganz bestimmt viel vom Gelernten bei mir zu Hause ausprobieren“, so eine Teilnehmerin. Mit dem Buch von Wolfgang Palme „Ernte mich im Winter. Einfach immer frisches Gemüse.“ nehmen die Teilnehmer*innen Tipps und Tricks zum Nachlesen mit nach Hause.

Zwei Partner, ein Ziel

In einer mehrjährigen Kooperation setzen sich GOURMET und die City Farm Augarten für eine regionale und nachhaltige Ernährung ein. Im Rahmen dieser Zusammenarbeit entstand die Initiative „GOURMET City Farm“, ein Urban-Garding-Projekt für Wiener Schulkinder, das seit 2015 läuft.

GOURMET Kids ist erfahrener Spezialist für gesunde Kinderernährung. 2.700 Kindergärten und Schulen vertrauen auf die Expertise des Teams von GOURMET Kids, eine Marke von GOURMET. Nähere Informationen finden Sie auf der neuen Website: www.gourmet-kids.at.

GOURMET ist Marktführer in der Gemeinschaftsverpflegung und kocht für Kindergärten, Schulen, Unternehmen und Senioreneinrichtungen, den Einzelhandel sowie bei Events und in Top Gastronomiebetrieben. Als österreichisches Unternehmen mit mehr als 40 Jahren Erfahrung bietet GOURMET höchste Qualität, Sicherheit und Verlässlichkeit. Nachhaltigkeit und Familienfreundlichkeit haben dabei einen besonderen Stellenwert. GOURMET ist ein Tochterunternehmen der VIVATIS Holding AG. www.gourmet.at.

Die City Farm Augarten ist ein städtischer Erlebnisgarten mitten in Wien. Im Augarten wird ganzjährig ein vielfältiges Spektrum an gartenpädagogischen Programmen und Veranstaltungen angeboten. Alle Infos dazu finden Sie auf der Website. www.cityfarm.wien.

Kindgerechte Verpflegung mit GOURMET Kids Mehr erfahren

Rückfragen & Kontakt:

GOURMET

Martina Baumeister MSc

Kommunikation/Öffentlichkeitsarbeit

+43 (0)664 966 45 42

martina.baumeister @ gourmet.at

www.gourmet.at