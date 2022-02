Eröffnung für neues Kinderhilfe Haus Salzburg

Salzburg (OTS) - Nach 15-monatiger Bauphase ist es nun endlich so weit: Der Neubau des Ronald McDonald Kinderhilfe Haus in Salzburg öffnet seine Türen. Zu diesem erfreulichen Anlass fand heute in kleiner Runde die Segnung des Hauses durch Pater Franz Lauterbacher OSB sowie die anschließende offizielle Eröffnung durch Landeshauptmann Dr. Wilfried Haslauer sowie Bürgermeister Dipl.-Ing. Harald Preuner statt. Schon am Montag, den 14. Februar werden die ersten Familien mit ihren schwer kranken Kindern im neuen Gebäude einziehen und ein Zuhause auf Zeit während der belastenden Spitalsbehandlung finden. Statt bisher vier Zimmer bietet das neue Gebäude, das sich am Gelände des Uniklinikums Salzburg Campus LKH, direkt neben dem Kinderzentrum, befindet, nun 16 Appartements für Familien.

Der moderne Neubau ist ein Platz der Ruhe und Geborgenheit. Denn um gesund zu werden, brauchen schwer kranke Kinder vor allem eines: die Nähe ihrer Familie. Um den Herzenswunsch der kleinen Patientinnen und Patienten wahr werden zu lassen, bietet die Ronald McDonald Kinderhilfe betroffenen Familien für die Dauer der Behandlungen ihrer Kinder ein „Zuhause auf Zeit“ in unmittelbarer Umgebung der Kliniken. Das neue Gebäude in Salzburg wird von nun an einen solchen Platz bieten. Es stehen dabei auf fünf Geschossen 16 Appartements zur Verfügung.

Finanzierung zu 100 Prozent aus Spenden

Das Grundstück wurde der Kinderhilfe vom Land Salzburg zur Verfügung gestellt. Landeshauptmann Dr. Wilfried Haslauer freut sich über die Eröffnung und betont: „Es ist uns Seitens des Landes ein großes Anliegen, gemeinnützigen Organisationen einen Raum für ihr Engagement geben zu können und dadurch auch die vom Schicksal getroffenen Familien in Salzburg in ihren schweren Zeiten unterstützen zu können“. Der Neubau sowie der nun bald folgende laufende Betrieb werden zu 100 Prozent aus Spenden finanziert. „Wir sind sehr glücklich über das starke Interesse der Salzburgerinnen und Salzburger an diesem Projekt und vor allem über die große Spendenbereitschaft, die wir bisher erfahren durften,“ so Karin Schmidt, Vorstand der Kinderhilfe. Für den laufenden Betrieb des Hauses ist man weiterhin auf die Unterstützung durch Spender und Helfer angewiesen und daher, gerade in Zeiten, in denen auch die klassischen Fundraising-Maßnahmen eingeschränkt sind, dankbar für jede Spende.

Das Ronald McDonald Kinderhilfe Haus Salzburg

Das Gebäude selbst, entworfen von Architekt Tom Lechner, besticht durch seine hellen Gemeinschaftsräume wie dem großzügigen Essbereich, dem einladenden Loungebereich oder dem gemütlichen Spielzimmer. Sie dienen als Orte der Begegnung mit den anderen Familien und geben Geborgenheit. Selbstverständlich bietet das Haus auch zahlreiche Rückzugsmöglichkeiten, in denen die Familien Ruhe und Entspannung finden können. Die geräumigen Appartements, die den Familien exklusiv zur Verfügung stehen, bieten dabei stets mehrere Schlafmöglichkeiten sowie ein eigenes Badezimmer. „Endlich ist es nun so weit. Mit großer Freude werden wir schon nächste Woche mit den ersten Familien in diesem wunderschönen neuen Haus einziehen können“, erklärt Hausleiterin Andrea Hofer.

Ronald McDonald Kinderhilfe Österreich

Die Ronald McDonald Kinderhilfe macht es sich seit 35 Jahren zur Aufgabe, Familien mit schwer kranken Kindern zu unterstützen. Rund 1.200 Familien finden pro Jahr in den vier Ronald McDonald Kinderhilfe Häusern in Wien, Graz und Salzburg ein „Zuhause auf Zeit“ – in unmittelbarer Reichweite der behandelnden Kliniken. Seit dem Start der Initiative konnte in Österreich bereits mehr als 20.000 Familien geholfen werden. Die Ronald McDonald Kinderhilfe ist ein unabhängiger, gemeinnütziger Verein, der seit 1987 durch McDonald’s Österreich und seine Franchisenehmer, die Großzügigkeit der McDonald’s Gäste, Partner und Unternehmen sowie durch treue Spender tatkräftig unterstützt wird. Weitere Informationen auf www.kinderhilfe.at.

