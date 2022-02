Safer Internet Day: „Nein!“ zu Hate Speech und Cyber-Mobbing

Stadt Wien setzt auf Aufklärungsvideos gegen Hate Speech und Cyber-Mobbing für Jugendliche

Wien (OTS) - Am 8. Februar findet zum 19. Mal der internationale Safer Internet Day statt und das Motto lautet: „Safer Internet Day: Together for a better internet“. Der Tag ruft alle Beteiligten auf, sich zusammenzuschließen, um das Internet zu einem sicheren und besseren Ort für alle, insbesondere für Kinder und Jugendliche, zu machen.

Die Stadt Wien - Abteilung Bildung und Jugend legt seit vielen Jahren den Fokus auf Medienkompetenz und unterstützt Kinder und Jugendliche im Rahmen der außerschulischen Jugendarbeit professionell im Umgang mit Hass im Netz. Damit Kinder und Jugendliche noch besser aufgeklärt werden, wurden nun zwei Aufklärungsvideos zu den Themen „Cyber-Mobbing“ und „Hate Speech“ produziert, die mithilfe von pädagogischen Begleitmaterialien auch in Schulen und der Jugendarbeit eingesetzt werden können.

Christoph Wiederkehr, Vizebürgermeister und Stadtrat für Bildung und Jugend, unterstreicht die Wichtigkeit der Aufarbeitung dieser Themen: „Junge Menschen verbringen viel Zeit in virtuellen Räumen und sind nicht gefeit davor, Opfer von Hetze, Hass und Diskriminierungen zu werden. Auch sie selbst sind oftmals Absender*innen von Hassbotschaften, sind sich der Auswirkungen aber nicht bewusst. Umso wichtiger ist es, Kinder und Jugendliche mit präventiven Maßnahmen zu sensibilisieren und informieren. Sie müssen lernen, dass das Internet kein rechtsfreier Raum ist und wissen, wo sie sich Hilfe suchen können."

Die Videos wurden für die Altersgruppe der 13- bis 18-Jährigen aufbereitet und beschäftigen sich beispielsweise mit den Fragen: Was ist Hass im Netz? Warum mobbt jemand? Wo bekomme ich Unterstützung, wenn ich gemobbt werde? Spielerisch können Jugendliche in unterschiedliche Rollen schlüpfen und sich auf die Suche nach praktikablen Lösungen begeben.

Auch Landesjugendreferent Karl Ceplak, in dessen Auftrag die Videos produziert wurden, ist es ein großes Anliegen, dass sich Kinder und Jugendliche sicher in der virtuellen Welt bewegen können: „Das Internet begleitet uns ständig im Alltag, umso wichtiger ist ein respektvoller Umgang im Netz. Die Infokampagne dient zur Bewusstseinsbildung und wurde zur Verwendung an Schulen, in der Jugendarbeit sowie für sozialpädagogische Einrichtungen konzipiert. Zu den Videos wurden Begleitmaterialien für Multiplikator*innen erarbeitet, die Lehrer*innen, Jugendarbeiter*innen, Pädagog*innen und Präventionsbeamt*innen der Polizei eine wertvolle Grundlage geben, um mit jungen Menschen diese Themen zu vertiefen.“

Safer Internet-Aktionsmonat: #SID2022AT

Der Safer Internet-Aktionsmonat ist eine Ausweitung des Safer Internet Day auf den gesamten Monat Februar. Das bedeutet: Jeder Tag im Februar ist Safer Internet Day. In diesem Zeitraum sind insbesondere Schulen und Jugendorganisationen dazu eingeladen, sich mit dem Thema sichere Internetnutzung zu beschäftigen und eigene spannende Projekte umzusetzen. Unter dem Hashtag #SID2022AT bekommt man einen guten Überblick über all die großartigen Aktivitäten am Safer Internet-Day und während des Safer Internet-Aktionsmonates in den sozialen Medien.





Weitere Informationen:

Unter diesem Link finden Sie die Videos sowie das Begleitmaterial:

https://www.wien.gv.at/freizeit/bildungjugend/jugend/hatespeech.html

https://www.saferinternet.at/projekte/safer-internet-day-sid/safer-internet-day/





