Daten-Event in Wien

5. Österreichische Data Governance Konferenz der ADV im April

Wien (OTS) - Der unabhängige und gemeinnützige Verein ADV (Austrian Digital Value) lädt unter dem Motto „Data Governance wird persönlich“ zur „Fünften Österreichischen Data Governance Konferenz“ ein. Die Leitveranstaltung rund um Fragen zu Datenmanagement, Datenkultur, Datenkreisen und Datenqualität wird am 28. und 29. April 2022 im Park Hyatt Hotel Wien mit namhaften ExpertInnen über die Bühne gehen.

Daten, Zahlen, Fakten – und der Mensch

Wer wissen will, was Data Governance ist und wie sie funktioniert, und wer Data Governance im eigenen Unternehmen oder der eigenen Organisation voranbringen möchte, erhält beim Event einen Überblick über eine große Themenpalette: Was sind Metadaten und wie können sie gemanagt werden? Wie ist Künstliche Intelligenz nutzbar oder wie wirkt der Faktor Mensch im virtuellen Datenraum? Auch nützliche Tools und Techniken für die Messung relevanter Kennzahlen werden vorgestellt.

Als Keynote-Speaker wird Simon Chignard die gesellschaftlichen Aspekte von Data Governance darlegen. Der französische Open-Data-Experte ist als Senior Policy Advisor an der Schnittstelle von Recht, Technologie und Gesellschaft tätig und kann auf eine mehr als zehnjährige Erfahrung in der Zusammenarbeit mit politischen EntscheidungsträgerInnen und zivilgesellschaftlichen Organisationen auf lokaler, nationaler und europäischer Ebene zurückgreifen.

Austrian Data Governance Award

Zum Fixpunkt der Veranstaltungsreihe gehört mittlerweile die Auszeichnung und Präsentation interessanter Data-Governance-Projekte aus dem D-A-CH-LI-Raum sowie der Europaregion Tirol-Südtirol-Trentino mit dem „Austrian Data Governance Award“. Er wird in zwei Kategorien vergeben:

Austrian Data Hero können Professionals werden, die bereits Erfahrung mit Data Governance gesammelt haben. Wer gewinnt, kann kostenlos am Data-Science-Lehrgang der solvistas Academy teilnehmen und erhält eine Jahreskarte für die ADV-Events 2022.





SchülerInnen sowie Studierende, die mit ihrem Konzept oder einer wissenschaftlichen Arbeit zum Thema Data Governance die Jury überzeugen, dürfen sich über die Auszeichnung zum Austrian Data Hero Talent freuen – und über einen Förderbeitrag in der Höhe von 1.000 Euro.

Einreichungen sind noch bis zum 25. Februar möglich!

Informationen zum Event

Informationen zum Award





Über die ADV

Die ADV ist seit rund 60 Jahren die erste Adresse für Kommunikation zwischen InteressentInnen und Fachleuten im Bereich der Informations- und Kommunikations-Technologien (IKT). Als neutrale und objektive Informationsplattform der österreichischen IT-Landschaft vermittelt die ADV Mitgliedern und der Öffentlichkeit Informationen über den optimalen Einsatz von IKT. Regelmäßig veranstaltete Kongresse, Tagungen, Seminare, Vorträge und Exkursionen bieten Gelegenheit für einen regen und hochqualifizierten Gedankenaustausch zu topaktuellen Entwicklungen. Die ADV ist ein unabhängiger und gemeinnütziger Verein. Der Sitz der ADV ist in Wien, in den Bundesländern Niederösterreich und Burgenland sowie in der Region Süd sind Landesgruppen aktiv. www.adv.at

